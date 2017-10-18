Шагающие роботы появились в архангельской «высотке»

Своего первого шагающего работа собрали юные воспитанники уникальной производственной лаборатории «ФабЛаб», которая 15 октября открылась в здании на площади Ленина, 4.

Выделение места для «ФабЛаб» в самом центре Архангельска стало возможным благодаря региональному бизнес-инкубатору, предоставившему офисные помещения в «высотке» на льготных условиях.



По словам основателя и автора проекта «ФабЛаб» Дмитрия Коробова, лаборатория – это площадка для интеллектуального, технического и творческого общения, где ребёнок учится работать в команде.

– Ребёнок понимает, что учиться – это интересно, – рассказал Дмитрий Коробов. – Здесь мы будем изучать основы робототехники и программирования, знакомиться с современными технологиями 3D-печати, готовиться к всероссийским соревнованиям по робототехнике «Robofest».

Сегодня в школе робототехники занимаются около 180 детей, в октябре к ним присоединились еще полсотни «фаблабовцев». А в следующем месяце планируется увеличить число учеников до 250.

Проект «ФабЛаб» находится на сопровождении Корпорации развития Архангельской области и реализуется в рамках создания регионального детского технопарка.

— Создание таких лабораторий позволит учить ребят технически мыслить, развивать инженерное мышление, – сказал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев. – Это будущие кадры для «Севмаша», «Звездочки», новые решения для которых будут предлагать выпускники «ФабЛаб».

Заместитель министра экономического развития Архангельской области Виталий Гниденко отметил

«Занятия в таких лабораториях способствуют формированию технического склада ума, позволяют детям в игровой форме знакомиться с точными науками, инженерной деятельностью. Уверен, что этот опыт очень пригодится ребятам и в будущем, когда они будут выбирать свое призвание, профессию».

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»