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Фестиваль «Таланты Поморья» определит участников Дельфийских игр–2017

3 февраля 10:45 Молодежь

С 10 по 12 февраля в Архангельской области пройдёт IV Дельфийский фестиваль «Таланты Поморья».

В учреждениях культуры и образования областного центра, традиционно выступающих партнёрами фестиваля, состоятся творческие соревнования талантливой молодежи, представляющей большинство районов области.

— Конкурс пройдёт по 17 номинациям, охватывающим практически все направления творчества, – рассказал начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалёв.

Он отметил, что с каждым годом фестиваль собирает все больше участников, а количество номинаций расширяется. Так, например, в этом году впервые пройдут состязания ди-джеев.

Финальный гала-концерт конкурса «Таланты Поморья» состоится на сцене областного драмтеатра.

Напомним, победители регионального отборочного этапа получат право принять участие во всероссийских Дельфийских играх, которые пройдут с 18 по 23 апреля в Свердловской области. 

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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