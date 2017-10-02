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Более 2800 жителей Поморья стали участниками месячника безопасности использования газа

2 октября 17:00 Безопасность Северодвинск

2 октября Северодвинск стал местом проведения очередного профилактического рейда в рамках месячника безопасности использования газа в быту. 

Напомним, месячник безопасности проводится с 15 сентября по 15 октября на всей территории Поморья.

В составе межведомственных комиссий, осуществляющих рейды, – специалисты областного агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты, МЧС, полиции, газовых служб и органов местного самоуправления.

Содействие им оказывают представители управляющих компаний и социальных служб. Основные задачи – проверка соблюдение правил использования и исправности газового оборудования, а также проведение профилактических бесед с жильцами квартир, в том числе обучение юных и взрослых жителей региона, как правильно действовать в случае утечки газа и в других неблагоприятных с точки зрения безопасности ситуациях.

В городе корабелов в центре внимания межведомственной комиссии оказались дома по улице Коновалова. Как отметил исполняющий обязанности начальника отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Михаил Наумов, в первую очередь газовое оборудование проверяется в квартирах, где проживают люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

— Всего с начала месячника в Северодвинске проверено уже около 200 квартир, – отметил Михаил Наумов.

Подводя промежуточные итоги акции на территории Поморья, начальник отдела регионального государственного надзора агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Алексей Посвиров констатировал:

«За первые две недели месячника безопасности в регионе состоялось 115 рейдов, проверено более 500 многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Профилактические беседы проведены с более чем 2800 жителями, распространено свыше 11,5 тысяч листовок».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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