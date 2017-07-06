Летняя оздоровительная кампания набирает обороты

Межведомственная комиссия по летнему отдыху подвела итоги первой смены летней оздоровительной кампании в Архангельской области.

— На сегодняшний день перед нами ставятся задачи не столько масштабности летней оздоровительной кампании, сколько безопасности. Это самый важный принцип! – отметила заместитель председателя правительства Архангельской области по социальным вопросам Екатерина Прокопьева.

По состоянию на 1 июля в детские лагеря, работающие на территории Архангельской области, по итогам первой смены и с учётом заезда на вторую смену прибыли 29 383 ребёнка. До 15 июля 2017 года планируется заезд еще 818 детей. В лагеря отдыха за пределы Архангельской области по состоянию на 1 июля 2017 года выехали 3 072 ребёнка.

По информации Роспотребнадзора, в лагерях проведено уже 111 проверок. За период первой смены летней оздоровительной кампании не было зарегистрировано массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений.

— В 2017 году в детской оздоровительной кампании активно участвуют организации и предприятия области, подчеркнула министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Министерством проведена предварительная работа с работодателями по комплектованию заявок на предоставление компенсации за самостоятельно приобретенные детские путёвки.

На сегодняшний день 52 работодателя подтвердили свое участие в финансировании детских путёвок в качестве заказчика услуг. Это 25 организаций и предприятий Архангельской области и 27 филиалов и обособленных структурных подразделений АО «РЖД».

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области