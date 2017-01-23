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Котласская птицефабрика: на пороге нового этапа развития

23 января 17:00 Агропром

Планы и перспективы дальнейшего развития Котласской птицефабрики обсуждались в ходе рабочего совещания при заместителе председателя правительства Архангельской области Викторе Иконникове.

В совещании приняли участие представители региональных министерства экономического развития и министерства агропромышленного комплекса и торговли, менеджмента предприятия, банковских структур.

Как отметил генеральный директор предприятия Михаил Румынин, планы, намеченные на 2016 год, выполнены полностью: отремонтированы и модернизированы птичники, поголовье кур-несушек выросло до 110 тысяч птиц, а молодняка – до 80 тысяч. При этом, валовый сбор яйца составляет до 110 тысяч штук ежедневно.

— На данный момент в обновление птицефабрики вложено около 250 миллионов рублей, – рассказал Михаил Румынин. – Проведены работы по восстановлению и замене инженерных коммуникаций – линий электроснабжения, водопровода, канализации. Фабрика работает, дает продукцию и готова к дальнейшей реализации проекта развития предприятия.

В планах собственников не только довести производства яйца до полумиллиона штук в день, но и запустить бройлерное направление с последующей организацией глубокой переработки мяса птицы – производство полуфабрикатов, колбас, консервов.

— Правительство области заинтересовано в том, чтобы Котласская птицефабрика возродилась в новом качестве, поэтому регион поддерживает успешную реализацию этого проекта, – отметил Виктор Иконников. – Мы готовы оказать всю необходимую методическую и административную помощь.

Один из острых вопросов, стоящих перед руководством проекта – кадровое обеспечение фабрики. Предполагается, что с ростом объемов производства увеличится и количество рабочих мест – с нынешних 40 до 160 человек. Один из возможных вариантов решения вопроса: привлечение профильных специалистов из Няндомы и Вельска. Кроме того, региональные власти готовы оказать поддержку в привлечение молодых кадров в рамках соответствующих областных программ.

В ходе совещания также обсуждались вопросы субсидирования, лизинговой поддержки предприятия, участия в федеральных программах, направленных на развитие промышленности.

Как напомнил министр агропромышленного комплекса и торговли Алексей Коротенков, в 2017 году на поддержку птицеводства в региональном бюджете предусмотрено порядка 20 миллионов рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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