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Организаторы «Команды 29» расскажут о новой концепции проведения молодёжного форума

19 июня 16:00 Молодежь

На пресс-конференции в правительстве Архангельской области расскажут об особенностях подготовки и проведения девятого регионального международного молодёжного форума «Команда 29».

Форум пройдёт с 11 по 16 августа в Онежском районе на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок». В нём примут участие около 200 представителей молодого поколения из всех районов и городов Архангельской области.

Разработана новая концепция мероприятия, которая подразумевает работу 12 проектных команд с набором кейсов, направленных на решение реальных задач муниципалитетов и региона.

Одним из разработчиков образовательной части форума выступила Корпорация развития Архангельской области.

На пресс-конференции журналистам расскажут о ходе заявочной кампании и деталях программы форума, а также подробнее остановятся на его образовательной части.

В пресс-конференции примут участие начальник регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв, директор ГАУ АО «Молодёжный центр» Алексей Чилибанов, первый заместитель генерального директора КРАО Ольга Горелова.

Пресс-конференция состоится 22 июня в конференц-зале агентства по печати и СМИ Архангельской области. Начало в 14:00.

Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Пресс-служба ГАУ АО «Молодёжный центр»

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