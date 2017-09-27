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На 2018 год установлен новый прожиточный минимум пенсионера

27 сентября 16:30 Труд Законотворчество

Величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год установлена в размере 10 258 рублей.

До этой суммы будет установлена региональная социальная доплата к пенсии для неработающих пенсионеров, проживающих на территории Архангельской области и вышедших на пенсию после 1 января 2018 года.

Размер прожиточного минимума пенсионера установлен на сессии областного Собрания депутатов.

Прожиточный минимум пенсионера рассчитан с учетом методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Средства на доплаты к пенсии выделяются из регионального и федерального бюджетов.

— Эта величина применяется только для определения социальной региональной доплаты к пенсии, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – Для других мер социальной поддержки применяется ежеквартальный прожиточный минимум.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области

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