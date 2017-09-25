Создание условий для загрузки Архангельского учебно-производственного предприятии, где работают люди с ограниченными возможностями здоровья, обсудили на расширенном совещании под руководством губернатора Игоря Орлова.

На встречу были приглашены представители регионального правительства и областного Собрания депутатов, предприятий и организаций, федеральных структур. Совещание стало результатом знакомства главы региона с работой предприятия в сентябре 2017 года.

Напомним, Архангельское учебно-производственное предприятие с 1946 года обеспечивает работой «особых» людей. Сегодня здесь трудятся 40 человек, половина из них – люди с ограниченными возможностями здоровья, в том числе девять инвалидов по зрению.

УПП выпускает продукцию из картона: коробки для пиццы, папки-скоросшиватели, пакеты и конверты.

Сегодня предприятие испытывает трудности со сбытом продукции из-за отсутствия возможности участия в торгах, так как его изделия не выделяются в отдельные лоты. Как правило, организации закупают на торгах одним лотом различные канцелярские товары, а не только картонные папки, которые производит УПП.

Отметим, что в течение последних пяти лет предприятие заменило 11 станков, однако для обновления ассортимента и повышения качества продукции и конкуренции на рынке необходима закупка нового оборудования. Эти и другие проблемы еще раз озвучила на совещании руководитель предприятия Любовь Винтоняк.

Участники встречи обсудили предложения, направленные на обеспечение стабильной загрузки предприятия и оздоровление его деятельности, в том числе – возможные законодательные инициативы.

Руководитель предприятия «Архкартон» Дмитрий Сорока рассказал о совместном с Архангельским учебно-производственным предприятием и ОАО «Алвиз» проекте производства решеток для упаковки алкогольной и молочной продукции. На закупку нового станка Всероссийское общество слепых выделило 450 тысяч рублей. Реализация этого проекта позволит равномерно загрузить работой сотрудников УПП.

— Предприятие выполняет важную социальную функцию, решая вопросы занятости людей с инвалидностью. Это заслуживает самой высокой оценки. Прошу вас оценить ваши возможности для загрузки предприятия заказами. За вашими решениями стоят человеческие судьбы, – призвал участников совещания Игорь Орлов.

Как сообщил руководитель контрактного агентства Архангельской области Константин Северьянов, соответствующие предложения после анализа ситуации подготовит и возглавляемое им ведомство.

Кроме того, контрактное агентство и министерство труда, занятости и социального развития в настоящий момент с целью трудоустройства людей с инвалидностью разрабатывает программу по инклюзивному образованию в сфере закупок.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области