По инициативе управления по вопросам противодействия коррупции в правительстве Архангельской области состоялся семинар-совещание по профилактике коррупционных правонарушений в региональных органах исполнительной власти.

В работе семинара приняли участие сотрудники кадровых подразделений всех органов власти субъекта и представители прокуратуры Архангельской области.

Начальник управления по вопросам противодействия коррупции Антон Лобанов отметил, что профилактика коррупционных правонарушений – это приоритетная задача всех органов исполнительной власти, а наиболее действенным инструментом для выполнения поставленных задач является проверка сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

— В текущем году управлением организован не только системный мониторинг состояния законности в сфере противодействия коррупции. Запланированы конкретные проверочные мероприятия в отношении ряда субъектов, ответственных за профилактику коррупции в органах исполнительной власти, – отметил начальник профильного ведомства.

В ходе семинара сотрудники управления акцентировали внимание кадровых работников на типичных ошибках при предоставлении государственными служащими сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.

Сотрудники отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Архангельской области рассказали о практике прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции, а также об ответственности за предоставление недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В завершение семинара Антон Лобанов подчеркнул, что общей задачей органов власти является создание такой практики применения антикоррупционных мер, при которой любые коррупционные проявления будут невыгодны.

Управле­ние по воп­ро­сам про­тиво­дейс­твия кор­руп­ции админ­ис­тра­ции Губ­ер­нато­ра Архан­гель­ской области и Пра­витель­ства Архан­гель­ской области