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Школьников приглашают принять участие в конкурсе эссе «Мой папа – замечательный отец!»

20 октября 12:00 Семья

Совет отцов Архангельской области объявляет конкурс эссе «Мой папа –замечательный отец!».

Конкурс приурочен к празднованию Дня отца, который в этом году будет отмечаться 19 ноября.

К участию приглашаются учащиеся школ Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 1–4 классы, 5–8 классы, 9–11 классы.

Конкурсная работа (эссе) может рассказывать о личном отношении автора к своему отцу, чертах его характера, событиях в жизни семьи и страны, в которых проявились нравственные качества отца, роль отца в жизни детей, примеры добросовестного отношения к семейному и общественному долгу.

Объём – не более двух страниц печатного текста.

Приём конкурсных работ проводится с 10 октября до 9 ноября 2017 года включительно.

К работам прилагаются заявки участников, в которых указываются:

  • Фамилия, имя конкурсанта;
  • Город, образовательная организация, класс;
  • Руководитель (при наличии);
  • Контактный телефон.

Все документы нужно отправить в электронном  виде на адрес электронной почты: sovet­_otcov@mail.ru.

С положением о конкурсе можно ознакомиться в группе совета отцов Архангельской области в социальной сети «Вконтакте».  

Подведение итогов и награждение победителей состоится на форуме отцов Архангельской области, который состоится 18 ноября 2017 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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