«Все краски жизни»: в районах области прошли антинаркотические фестивали и конкурсы

Подведены итоги Единого дня информирования родителей о возможных последствиях употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.

Уже третий год подряд в Архангельской области министерством труда, занятости и социального развития совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Архангельской области проводится Единый день информирования родителей о возможных последствиях употребления несовершеннолетними психоактивных веществ – как часть мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркотиками.

Этот день был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН как знак выражения решимости в усилении деятельности и сотрудничества для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

По данным областного министерства здравоохранения на 01.01.2017 под наблюдением врачей психиатров-наркологов находилось 432 несовершеннолетних потребителей психоактивных веществ. Основную долю наблюдающихся составляют дети и подростки, употребляющие алкоголь с вредными последствиями (68,7%), на втором месте – потребители наркотических веществ с вредными последствиями (18,7%), на третьем – потребители ненаркотических веществ (9,7%).

Поэтому необходимость проведения профилактической работы как с подростками, так и с их родителями не вызывает сомнения.

В этом году режиме видео-конференц-связи при помощи Цифрового образовательного кольца было проведено совещание с представителями органов и учреждений системы профилактики муниципальных образований области, родительских сообществ по теме «Информирование родителей о возможных последствиях для ребенка употребления курительных смесей и табака».

Муниципальными образованиями в рамках Единого дня информирования проведено 101 мероприятие для несовершеннолетних и их родителей, направленное на пропаганду здорового образа жизни и профилактику употребления наркотиков.

Как отмечают специалисты, наиболее эффективными являются мероприятия, которые привлекают подростков своей нетрадиционной формой. Среди них – дискотека «Нарконет» (Виноградовский район), арт-акция «Легкое дыхание» (Каргопольский район), квест «Тропой здоровья» (Котласский район), спортивный туристический слет рабочей молодежи на озере Белое; акция «Все краски жизни без…наркотиков» (Онежский район), фотоконкурс «Селфи с отцом» (Плесецкий район), фотосессия «Мир без никотина» (Красноборский район), фестиваль «Новая волна» (Няндомский район).

В общей сложности, в этих мероприятиях приняли участие 1166 человек, в том числе 551 родитель, к организации мероприятий привлечено 86волонтеров и представителей общественных организаций.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области