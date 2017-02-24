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Делегация Архангельской области готовится к участию в Дельфийских играх

24 февраля 11:45 Молодежь

Продолжается формирование команды талантливой молодежи Поморья для участия в XVI молодёжных Дельфийских играх России.

Напомним, в этом году наш регион получил максимально возможную квоту для участия в состязаниях в области искусства: 85 представителей области поедут на российские Дельфийские игры в Екатеринбург.

В рамках IV Дельфийского фестиваля «Таланты Поморья» были определены первые 28 участников команды. Окончательный список участников будет сформирован до конца февраля.

— В этом году наша молодежь впервые примет участие в таких номинациях, как «Игра на электронных клавишных инструментах», «Джаз» и «Искусство воспитания». Также мы везем наши яркие дарования для участия в абсолютно новой номинации игр – «Открытой». Это музыкальный коллектив «Неизвестный композитор» и золотой медалист игр, гармонист Арсений Синюшкин, – рассказала региональный представитель Дельфийских игр России Галина Косарева.  

Напомним, что XVI молодежные Дельфийские игры пройдут в Екатеринбурге с 18 по 23 апреля.

Архангельская область является постоянным участником Дельфийских игр России, успешно выступая в большинстве номинаций. Согласно рейтингу, опубликованному на официальном сайте игр, Поморье занимает 13 позицию среди 78 участников.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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