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Игорь Орлов:
«Надо быстрее распределить средства муниципалитетам на ремонт дорог»

5 июня 11:45 Губернатор Строительство дорог Борьба с наркотиками

Оперативно  провести процедуры, связанные с распределением средств на ремонт муниципальных дорог, поручил губернатор Архангельской области Игорь Орлов региональному министерству транспорта.

— Нам их нужно как можно быстрее распределить средства муниципалитетам, чтобы вовремя сделать ремонтные работы. Обращаю внимание, что активное участие самих муниципалитетов является одним из условий выделения финансирования, – подчеркнул Игорь Орлов.

Напомним, 31 мая на сессии АОСД депутаты поддержали инициативу регионального правительства о  выделении дополнительных средств из областного дорожного фонда.  65 миллионов рублей направят на ремонт муниципальных дорог, еще 100 миллионов рублей получит город Архангельск.

65 миллионов рублей, выделенных на ремонт муниципальных дорог, будут распределены на конкурсной основе специальной комиссией на основании заявок муниципальных образований.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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