Журналистам региона расскажут о подготовке к первому региональному чемпионату WorldSkills

9 февраля в правительстве Архангельской области состоится пресс-конференция министра образования и науки Поморья Игоря Скубенко, посвящённая подготовке и проведению первого регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia).

Турнир, призванный популяризировать рабочие профессии, пройдёт в Архангельске с 14 по 17 февраля. Это новый формат чемпионатов студентов профтеха, который сегодня набирает популярность по всему миру.

Международное некоммерческое движение WorldSkills ставит перед собой основной целью деятельность по повышению престижа рабочих профессий и развитию профессионального образования.



О деталях чемпионата «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко расскажет на специальной пресс-конференции, которая состоится в правительстве региона по адресу: пр.Троицкий, 49, каб. 236.

Встреча с журналистами состоится 9 февраля, начало в 10 часов. Приглашается пресса. Аккредитация по телефону: (8182) 20-06-55.

Министерство образования и науки Архангельской области