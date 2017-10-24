Подводя предварительные итоги рабочего визита в Архангельскую область, полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов в разговоре с журналистами отметил, что в повестку дня были включены наиболее важные вопросы, которые поднимают жители Архангельской области: качество оказания медицинских услуг и транспортная доступность.

По словам Николая Цуканова, в системе здравоохранения региона не все вопросы можно решить собственными силами.

Поэтому совместно с федеральным министерством будет дана оценка организации работы регионального ведомства и сформулированы предложения по необходимым изменениям.

Прежде всего, речь идет о лечении онкологических заболеваний, приобретении необходимого оборудования, маршрутизации пациентов, обучении специалистов.

Региональный дорожный фонд плюс федеральные программы

В вопросе строительства и ремонта дорог и мостов в Архангельской области, по мнению Николая Цуканова, приоритетные шаги определены. Региональный дорожный фонд с объемом более четырёх миллиардов рублей позволяет проводить необходимый ремонт и осуществлять первоочередное строительство.

Также Архангельская область является активным участником федеральных программ. Заявка региона на участие в программе по ремонту и строительству сельских дорог будет рассмотрена.

— Самое необходимое – приведение в порядок городских дорог, улиц областного центра, строительство современных тротуаров, ремонт дворовых территорий и обеспечение межмуниципального сообщения, – сказал Николай Цуканов.

Переселение из аварийного жилья: выполнение на 90 процентов

Отвечая на вопрос журналистов об исполнении программы по расселению «авариек» в Архангельской области, Николай Цуканов выразил уверенность, что в установленные сроки область с ней справится.

— На сегодня программа выполнена на 90 процентов, – отметил он.

Актуальным, по мнению полпреда, остается вопрос качества нового жилья, а также предоставление по программе именно отдельных квартир.

Перинатальный центр начнёт работу в будущем году

На состоявшемся накануне совещании было отмечено, что в Северо-Западном округе строительство всех четырёх перинатальных центров в регионах ведётся с отставанием.

Тем не менее, до Нового года они все должны быть введены в эксплуатацию, а в первом квартале 2018 года – начать работать.

— Мы проверили ход строительства центра в Архангельске и у нас нет сомнений, что он начнет работу в начале будущего года. Самое главное, чтобы он заработал в части маршрутизации пациентов, чтобы люди, которые будут приезжать из районов области, не почувствовали ухудшение качества оказания этой медицинской услуги, – подытожил Николай Цуканов.

Он напомнил, что распоряжение о строительстве перинатальных центров в регионах было дано Президентом РФ. Главная задача, стоящая перед ними – сохранение жизни новорожденных, в том числе родившихся с патологией, безопасность жизни и здоровья беременных и рожениц.

Поручения губернатора по итогам совещаний

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор Игорь Орлов отметил, что по итогам совещаний с полпредом будут даны соответствующие распоряжения региональному правительству.

В частности, область продолжит работу по повышению качества оказания медицинских услуг, в том числе – работу над проектом по развитию медицинской трансплантологии, строительству новых объектов, маршрутизации пациентов.

— Задачи по обеспечению транспортной доступности Архангельская область решает на протяжении последних четырёх лет и продолжит эту работу в дальнейшем, – заверил глава Поморья.

Так, со следующего года будет передана на обслуживание Росавтодора реконструированная трасса Архангельск–Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь. Впереди – новые дорожные планы, в числе которых реконструкция железнодорожного моста в Архангельске и строительство нового автомобильного моста на Ягры в Северодвинске.

Говоря о перспективах социально-экономического развития региона, Игорь Орлов отметил, что одной из главных задач правительства области остаётся развитие инвестиционной деятельности.

– Мы ожидаем, что в следующем году инвестиции принесут дополнительный доход в бюджет и, как следствие, предоставят дополнительные возможности для решения социальных задач, – сказал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области