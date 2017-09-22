Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

Ситуацию с региональным пивоварением обсудили в рамках деловой программы Маргаритинки

22 сентября 11:45 Торговля Бизнес

Резолюция по итогам круглого стола «Местные производители. Сельхозпереработка. Пиво. Безалкогольная продукция» будет доведена до участников Всероссийского форума пивоваров с участием представителей федеральных органов исполнительной власти. Об этом заявил модератор мероприятия, директор пивоваренного дома «БрауМастер», региональный представитель Союза российских пивоваров Владимир Преловский.

Участникам круглого стола он представил детальный обзор развития отечественной пивоваренной отрасли за 2016 год и предшествующие периоды.

В целом отмечена стабилизация рынка при скромном росте производства (0,4 %), и снижении продаж на 3,8 %. Средний показатель потребления пива в стране снизился и составил 57,3 л в год на человека. Высокий показатель акцизного сбора от оборота этой продукции – 91 % подтверждает «прозрачность» отрасли и высокую степень легализации пивоваренной продукции.

Эксперт отметил важность поступлений акцизных сборов от местного производства и реализации пива. На сегодня это единственный из алкогольных акцизов, который на 100% поступает в бюджет региона. У местных пивоваренных компаний есть желание работать и наращивать мощности.

В ходе дискуссии было отмечено: в структуре производства спрос на традиционные сорта падает, уступая место оригинальным и нефильтрованным позициям. Также растет производство крафтового пива. Набирает обороты безалкогольное пиво: его производство за прошедший год выросло на 7,5 %.

Сегодня для всех пивоваренных компаний главные риски заключаются в росте акцизной ставки на пиво. За 10 лет она выросла в 30 раз с 70 копеек за литр пива до 21 рубля.

Рассматривается вопрос введения лицензирования пивоваренных производств, применения акцизных марок на бутилированную продукцию подобно крепкому алкоголю, марок на пивоваренную продукцию, применения ЕГАИС для пива в рознице, ограничения объемов розлива в пластиковую тару. Для малых производств всё это – дополнительная финансовая, технологическая и организационная нагрузка.

В Архангельской области сегодня работает 13 пивоваренных компаний – половина из них в Архангельске, остальные в области: Северодвинске, Онеге, Котласе, Приморском районе. Cтарейшая – в селе Малодоры (Устьянский район) – успешно варит свою продукцию с 1992 года.

Развитие регионального пивоварения сегодня осложнено сильной конкуренцией со стороны крупных транснациональных пивоваренных компаний и избыточным административным давлением на отрасль со стороны государства, отметили участники дискуссии.

— Несмотря на все существующие риски, проблемы, перипетии, северные пивовары готовы решать свои задачи. Они настроены позитивно, на развитие и создание доступного и качественного продукта с реализацией в розничной или в ресторанной сети. Мы призываем покупать продукцию от местных производителей. Это абсолютно честный продукт для наших жителей, – подчеркнул Владимир Преловский.

В итоговую резолюцию круглого стола вошли такие предложения, как разработка комплексной программы поддержки местных производителей, продвижение местных брендов, активизация усилий предпринимательского сообщества, предприятий-производителей, в том числе через проведение мероприятий прямого общения с потребителем.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области

Экономика

22 сентября

Ситу­ацию с регио­наль­ным пиво­варе­ни­ем обсуди­ли в рам­ках дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ки

22 сентября

Вель­ские предп­ри­ни­ма­те­ли сис­темно обраща­ют­ся в про­кура­туру

21 сентября

В Архан­гель­ске стар­това­ла дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ской ярмарки

20 сентября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке свою про­дук­цию предс­та­вит Кот­лас­ская пти­цеф­аб­рика

20 сентября

Выставка иннова­ци­он­ных раз­рабо­ток сос­то­ит­ся в рам­ках дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ки

20 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­ли Поморья обнови­ли зна­ния по клю­чевым темам

20 сентября

Нель­зя про­пус­тить: крат­кий обзор глав­ных меро­прия­тий дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ской ярмарки

20 сентября

Пре­зид­ент АК «АЛРОСА» Сер­гей Ива­нов: «В Поморье у нас серьёз­ные планы на десят­ки лет»

19 сентября

Иван Куляв­цев: «Пре­зид­ентс­кая про­грамма под­гот­ов­ки кад­ров – вклад в раз­ви­тие региона»

19 сентября

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: экспе­рты обсу­дят раз­ви­тие про­из­водст­вен­но-лог­ис­тич­ес­кой инфраст­рук­туры

19 сентября

Игорь Орлов: «Пору­че­ния Пре­зи­ден­та нап­равле­ны на раз­ви­тие транс­пор­та в Поморье»

19 сентября

Про­мыш­лен­ная коопер­ация и раз­ви­тие клас­те­ров – в фоку­се вни­ма­ния феде­раль­ных экспертов

19 сентября

Архан­гель­скую область наз­вали луч­шей в Рос­сии по прив­лече­нию инвести­ций в лес­ную отрасль

18 сентября

Инвести­ци­он­ная энер­гети­чес­кая кон­фер­ен­ция в Архан­гель­ске сос­то­ит­ся 29 сентября

18 сентября

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ской ярмарки – импульс для раз­ви­тия внеш­не­эко­но­ми­чес­кой дея­тель­нос­ти региона

18 сентября

В Архан­гель­ской области пла­ниру­ют искусст­вен­но выращи­вать мидии

18 сентября

Деле­га­ция из Сер­бии при­мет учас­тие в дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки

18 сентября

Дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки – десять лет

17 сентября

Законо­датель­ство в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли обсуди­ли в Оренбурге

Похожие новости

22 сентября Экономика

Ситу­ацию с регио­наль­ным пиво­варе­ни­ем обсуди­ли в рам­ках дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ки

20 сентября Районы

На Мар­гари­тин­ской ярмарке свою про­дук­цию предс­та­вит Кот­лас­ская пти­цеф­аб­рика

19 сентября Экономика

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ки: экспе­рты обсу­дят раз­ви­тие про­из­водст­вен­но-лог­ис­тич­ес­кой инфраст­рук­туры

18 сентября Экономика

Дело­вая про­грамма Мар­гари­тин­ской ярмарки – импульс для раз­ви­тия внеш­не­эко­но­ми­чес­кой дея­тель­нос­ти региона

18 сентября Экономика

Деле­га­ция из Сер­бии при­мет учас­тие в дело­вой про­грамме Мар­гари­тин­ской ярмарки

17 сентября Экономика

Законо­датель­ство в сфере нес­таци­онар­ной тор­говли обсуди­ли в Оренбурге

15 сентября Экономика

На цен­траль­ном рынке в Архан­гель­ске откро­ет­ся 11 павильо­нов для мес­тных това­роп­ро­из­води­те­лей

15 сентября Экономика

Мезен­ский район на Мар­гари­тин­ской ярмарке предс­та­вят как поющий и мас­теро­вой край

12 сентября Общество

На Мар­гари­тин­ской ярмарке будут про­давать све­жую рыбу по сни­жен­ным ценам

12 сентября Экономика

На осо­бом конт­ро­ле: фаль­сифи­ци­ро­ван­ная про­дук­ция изы­ма­ет­ся из продажи

11 сентября Экономика

Перс­пе­ктивы про­из­водства краф­тово­го пива в Поморье обсу­дят на Мар­гари­тин­ской ярмарке

8 сентября Экономика

В Архан­гель­ске прой­дёт дело­вой форум «Помор­ская HoReCa»

8 сентября Экономика

О дета­лях про­граммы XVI Мар­гари­тин­ской ярмарки рас­ска­жут жур­на­лис­там

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия