Ситуацию с региональным пивоварением обсудили в рамках деловой программы Маргаритинки

Резолюция по итогам круглого стола «Местные производители. Сельхозпереработка. Пиво. Безалкогольная продукция» будет доведена до участников Всероссийского форума пивоваров с участием представителей федеральных органов исполнительной власти. Об этом заявил модератор мероприятия, директор пивоваренного дома «БрауМастер», региональный представитель Союза российских пивоваров Владимир Преловский.

Участникам круглого стола он представил детальный обзор развития отечественной пивоваренной отрасли за 2016 год и предшествующие периоды.

В целом отмечена стабилизация рынка при скромном росте производства (0,4 %), и снижении продаж на 3,8 %. Средний показатель потребления пива в стране снизился и составил 57,3 л в год на человека. Высокий показатель акцизного сбора от оборота этой продукции – 91 % подтверждает «прозрачность» отрасли и высокую степень легализации пивоваренной продукции.

Эксперт отметил важность поступлений акцизных сборов от местного производства и реализации пива. На сегодня это единственный из алкогольных акцизов, который на 100% поступает в бюджет региона. У местных пивоваренных компаний есть желание работать и наращивать мощности.

В ходе дискуссии было отмечено: в структуре производства спрос на традиционные сорта падает, уступая место оригинальным и нефильтрованным позициям. Также растет производство крафтового пива. Набирает обороты безалкогольное пиво: его производство за прошедший год выросло на 7,5 %.

Сегодня для всех пивоваренных компаний главные риски заключаются в росте акцизной ставки на пиво. За 10 лет она выросла в 30 раз с 70 копеек за литр пива до 21 рубля.



Рассматривается вопрос введения лицензирования пивоваренных производств, применения акцизных марок на бутилированную продукцию подобно крепкому алкоголю, марок на пивоваренную продукцию, применения ЕГАИС для пива в рознице, ограничения объемов розлива в пластиковую тару. Для малых производств всё это – дополнительная финансовая, технологическая и организационная нагрузка.

В Архангельской области сегодня работает 13 пивоваренных компаний – половина из них в Архангельске, остальные в области: Северодвинске, Онеге, Котласе, Приморском районе. Cтарейшая – в селе Малодоры (Устьянский район) – успешно варит свою продукцию с 1992 года.



Развитие регионального пивоварения сегодня осложнено сильной конкуренцией со стороны крупных транснациональных пивоваренных компаний и избыточным административным давлением на отрасль со стороны государства, отметили участники дискуссии.

— Несмотря на все существующие риски, проблемы, перипетии, северные пивовары готовы решать свои задачи. Они настроены позитивно, на развитие и создание доступного и качественного продукта с реализацией в розничной или в ресторанной сети. Мы призываем покупать продукцию от местных производителей. Это абсолютно честный продукт для наших жителей, – подчеркнул Владимир Преловский.

В итоговую резолюцию круглого стола вошли такие предложения, как разработка комплексной программы поддержки местных производителей, продвижение местных брендов, активизация усилий предпринимательского сообщества, предприятий-производителей, в том числе через проведение мероприятий прямого общения с потребителем.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области