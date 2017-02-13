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На «Лыжню России» в Архангельске вышли три с половиной тысячи северян

13 февраля 14:00 Спорт

В этом году Всероссийская массовая гонка прошла в тридцать пятый раз.

В «Лыжне России 2017» приняли участие около полутора миллионов россиян. В Поморье на старт вышли буквально в каждом муниципальном образовании области. Только в Архангельске на набережную Северной Двины пришли более трёх с половиной тысяч любителей здорового образа жизни.

— От имени губернатора Архангельской области разрешите поздравить Вас с замечательным спортивным праздником! Такие мероприятия, как «Лыжня России», объединяют всех нас. Вместе мы выходим на дистанцию и подтверждаем нашу приверженность к спорту, здоровому, активному образу жизни, – приветствовала собравшихся заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Всего в этот день главный судья соревнований давал старт пять раз. Отдельно на дистанцию 2000 метров выходили мужчины и женщины, юноши и девушки до 1998 года рождения и после. Массовый старт для всех желающих составил символические 2017 метров.

Абсолютно лучший результат – 3 минуты 2 секунды – показал победитель «Лыжни России» прошлого года, кандидат в мастера спорта Дмитрий Гужихин. В этом же забеге мужчин участвовал и руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

— Я не в первый раз принимаю участие в таком замечательном спортивном мероприятии. В этом году мне удалось улучшить свой собственный рекорд, – поделился впечатлениями Александр Кузнецов.

В массовой гонке приняли участие и лыжники с ограниченными возможностями здоровья. В Архангельске на старт вышли воспитанники Ширшинского и Трепузовского интернатов, а также учащиеся специальной (коррекционной) школы № 31.

Напомним, 19 февраля в Малых Корелах пройдет детский лыжный фестиваль. Регистрация участников начинается в 10:00, старт забегов – в 11:00.

Агентство по спорту Архангельской области

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