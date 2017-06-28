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Руководителем регионального Роскомнадзора назначен Александр Колодкин

28 июня 14:45 Информация и связь

Приказом министра связи и массовых коммуникаций РФ № 222-к от 30.05.2017 руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу назначен Александр Колодкин, до 1 июня 2017 года исполнявший обязанности руководителя.

Как отметил министр связи и информационных технологий Архангельской области Николай Родичев, Александр Колодкин – профессионал с большим опытом работы, который выстроил четкую систему рабочего взаимодействия по контролю и надзору в сфере СМИ и связи.

— Уверен, что его знания, опыт, личные и деловые качества станут гарантией дальнейшего плодотворного сотрудничества на благо региона, – заявил Николай Родичев

Александр Николаевич Колодкин родился 11 июля 1970 года в городе Архангельске.

В 1992 году окончил Рыбинский авиационный технологический институт по специальности «Конструирование и технология радиоэлектронных средств», получил квалификацию радиоинженера и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) осуществляет функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в области персональных данных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы.конструктора-технолога. В 1992–1993 годах проходил военную службу по призыву в Российской Армии.

Свою трудовую деятельность начал в 1993 году с должности радиоинженера акционерной компании «Интеграл», в 1996–1997 годах работал в должности инженера и главного инженера ОАЗТ «ТВ-6 Москва-Видикон», в период с 1997 по 2001 год проходил службу в органах внутренних дел.

С 2002 по 2005 год являлся инженером нелинейного монтажа ООО «Студия РекТайм», совмещая с 2004 по 2005 год должность главного инженера телекомпании «Норд-ТВ».

Принят на федеральную государственную гражданскую службу в управление Федеральной службы по надзору в сфере связи по Архангельской области в феврале 2005 года.

18 октября 2012 года назначен на должность заместителя руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

С 26 февраля 2016 года исполнял обязанности руководителя управления.

Женат, воспитывает дочь.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

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