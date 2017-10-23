Двести метров до финиша: дорогу по проезду Сибиряковцев строят с опережением

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава администрации столицы Поморья Игорь Годзиш проинспектировали ход строительства автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы.

На этом участке должна быть построена четырёхполосная автомобильная дорога протяжённостью 723 метра с устройством стоянок для легковых автомобилей. Реализация проекта позволит разгрузить транспортную развязку в районе областной больницы.

Напомним, в апреле этого года между ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» и ООО «Севзапдорстрой» был заключён госконтракт на Игорь Орлов: «В рамках распределения дополнительных доходов бюджета этого года 135 млн рублей должно быть направлено в дорожный фонд»строительство этой дороги.

Цена контракта – 235 млн рублей. Из них 100 млн рублей было предусмотрено в бюджете региона этого года. Срок выполнения работ – октябрь 2018 года, но подрядчик работает с опережением: до финиша остаётся 200 метров.

Однако оставшаяся часть суммы – 135 млн рублей – планировалась только в бюджете будущего года. С просьбой оказать содействие в разрешении этой ситуации гендиректор ООО «Севзапдорстрой» Илья Нечаев обратился к губернатору.

После осмотра объекта Игорь Орлов сказал:

«Подрядчик справляется со всеми объёмами и нацелен завершить строительство уже в этом году. Безусловно, необходимо обеспечить соответствующее финансирование этих работ. Поэтому в рамках распределения дополнительных доходов бюджета этого года 135 млн рублей должно быть направлено в дорожный фонд. И тогда, ориентировочно – к середине ноября этого года, жители Архангельска получат полноценную дорогу».

Слаженная команда и взаимодействие с заказчиком

Илья Нечаев отметил, что опередить график работ фактически на год удалось благодаря слаженной работе всей команды и высокому профессиональному уровню специалистов.

— Не менее важный момент – конструктивное взаимодействие с заказчиком. Все возникающие сложности преодолели общими усилиями. В частности, вопросы, Илья Нечаев отметил, что опередить график работ фактически на год удалось благодаря слаженной работе всей командыкоторые касались инженерной инфраструктуры. На сегодняшний день они решены в полном объёме, – заключил Илья Нечаев.

По словам Игоря Годзиша, планируется, что здесь будут функционировать два светофора:



«Причём оба светофора должны работать согласованно. Это проектное решение, которое в будущем году мы опробуем в режиме эксперимента. Посмотрим, насколько это поможет решить проблему с пробками. В случае необходимости будем принимать дополнительные решения».

На очереди – Ленинградский проспект

Игорь Орлов и Игорь Годзиш обсудили и ряд других вопросов, связанных с дальнейшей реконструкцией дорожной сети столицы Поморья.

Особое внимание уделили Ленинградскому проспекту. Глава администрации города сообщил, что проектное решение по его реконструкции уже есть.

Губернатор подчеркнул:

«Ленинградский проспект для жителей Архангельска – это важнейшая транспортная артерия с учётом развития округа Майская Горка. Очень рассчитываю, что подрядчик, который продемонстрировал свои знания, умения и опыт, возьмётся и за этот объект».

По итогам встречи Игорь Орлов сообщил, что он поручит региональному министерству финансов в рамках программы развития города Архангельска как столицы региона запланировать на следующий год средства на начало работ по реконструкции Ленинградского проспекта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области