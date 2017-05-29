Местным властям предложено выстраивать партнёрские отношения с «Архоблэнерго»

Стоимость аренды муниципальных котельных для «Архоблэнерго» не должна в десятки раз превышать уровень установленных тарифов. Об этом сегодня заявил глава Поморья Игорь Орлов в ходе еженедельного оперативного совещания.

Контрольные органы областного правительства провели работу по оценке договоров передачи муниципальных котельных в аренду предприятию «Архоблэнерго». Как выяснилось, в подавляющем большинстве случаев стоимость аренды намного превышает уровень установленных для предприятия тарифов.

Глава Поморья расценил подобную ситуацию как абсолютно неуместную и предложил руководителям муниципальных образований отказаться от подобной практики.

— Вы привлекаете «Архоблэнерго» для решения существующих проблем, и мы, совместно с депутатским корпусом, со специалистами, идём вам навстречу, – отметил Игорь Орлов, обращаясь к главам муниципалитетов.

Вместе с тем, судя по результатам проверки, не все муниципальные образования готовы работать в формате партнёрских отношений.

Губернатор поручил профильным областным ведомствам решить вопрос до начала нового отопительного сезона.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области