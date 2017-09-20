Выставка инновационных разработок состоится в рамках деловой программы Маргаритинки

В дни проведения традиционного торгово-экономического форума в Архангельске состоится уникальная выставка инновационных разработок предпринимателей региона.

Экспозиция разместится в главном корпусе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.

Первая такая выставка в рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки была организована в прошлом году по инициативе министерства экономического развития Архангельской области.

— В прошлом году предприниматели отметили востребованность подобных экспозиций, сообщив, что для них это шанс заявить о себе, показать свои достижения, привлечь инвесторов или потребителей, – сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – В этом году выставка ориентирована на презентацию региональных инновационных разработок. В Поморье реализуется очень много интересных и перспективных проектов. Сегодня мы решили обратить на них внимание жителей и гостей города, показать, что нам есть чем гордиться.

От медицины до судостроения

Экспозиция объединит новаторские разработки в самых различных отраслях.

Так, научная группа Северного государственного медицинского университета представит лекарственные препараты, совмещающие традиционные богатства Севера и результаты последних медицинских исследований. Экспонатами выставки станут витаминный напиток на основе еловой хвои «Арктиквит» и ранозаживляющее средство «Арктикгель».

Научно-производственное предприятие «РОСТ» представит на выставке сразу несколько разработок: устройство для ориентации людей с ослабленным зрением и транспортные машины повышенной проходимости с использованием комбинированного механизма бортового поворота.

Северодвинское научно-производственное предприятие «Инвентор» заявилось на участие в экспозиции с системой электродвижения судов ледового класса. По словам автора проекта Евгения Коптяева, освоение Арктики гарантирует востребованность судов данного типа:

«Предлагаемая система построена на новом способе преобразования частоты вращения, не имеющем аналогов в мире. К её достоинствам можно отнести улучшенные эксплуатационные характеристики. В настоящее время планируется создание ледоколов с мощностью до 120 МВт, при этом для них может не найтись более приемлемого по совокупности характеристик варианта, чем наша разработка, которая позволит увеличить мощь и манёвренность судов арктического класса».

Проект уже отмечен на федеральном уровне. По итогам Startup Tour, прошедшем в Архангельске этой весной, его авторы получили финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.

Признание на федеральном уровне

Авторами другого проекта, поддержанного федеральным Фондом, являются студенты САФУ Виталий Урусовский, Тимур Гурьев и Дарья Ерпулева. Они представят гостям ярмарки инновационного «мусоросборщика», созданного в рамках проекта «Интерактивная уборка мусора».

Еще одним участником выставки, наглядно иллюстрирующим признание региональных разработок на федеральном уровне, является компания «Помор», которая занимается производством мотобyксировщиков.

Отметим, что участие в выставке – не первый пример сотрудничества компании с министерством экономического развития. Ранее региональное ведомство поддержало проект компании по развитию производства малогабаритной вездеходной техники и выделение субсидии в размере 500 тысяч рублей на приобретение нового оборудования.

— Мотобуксировщики компании «Помор» включены в составленный Минпромторгом России базовый каталог высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны РФ. Внесение в этот реестр означает подтверждение качества продукции ведущими федеральными экспертами, – подчеркнул Семён Вуйменков. – Мы всегда отслеживаем судьбу поддержанных нами проектов. Отрадно видеть, когда их реализация приводит к подобным результатам. Убеждён, что многие участники данной выставки смогут достичь не меньших успехов.

Юные изобретатели покажут роботов

Глава ведомства также отметил проекты самых юных новаторов. На выставке будут представлены роботы, созданные учениками архангельской школы робототехники «beRobotiсs» и «ПромШколы» (завод «Красная Кузница»), а также модели самолетов, выполненные воспитанниками областного Дворца детского и юношеского творчества.

Напомним, министерство экономического развития Архангельской области проводит активную работу, направленную на развитие региональной робототехники и инновационного детского творчества.

Стоит также отметить, что многие участники выставки уже получили поддержку регионального ведомства – одни из них являются резидентами подведомственного министерству бизнес-инкубатора, другие – получателями субсидий или займов микрокредитной организации – фонда «Развитие».

Министерство экономического развития Архангельской области