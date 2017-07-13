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Четверо детей, отдыхавших в лагере под Ярославлем, возвращаются домой

13 июля 10:10 Общество Безопасность

Двое воспитанников Архангельского центра помощи детям «Лучик» и один ребёнок из Цигломенского детского дома после закрытия санатория «Чёрная речка» в Рыбинске Ярославской области были оставлены в местной больнице в связи с заболеванием острой кишечной инфекцией норовирусной этиологии.

Ещё один ребёнок с симптомами острой кишечной инфекции был снят с поезда в Вологде во время возвращения из Ярославской области в Архангельск и также направлен в клинику.

В настоящий момент состояние детей нормализовано, и сегодня они приезжают в столицу Поморья.

По прибытии дети будут доставлены в инфекционное отделение областной клинической больницы и детскую областную больницу им. П.Г. Выжлецова для дальнейшего медицинского наблюдения.

Напомним, работа санатория «Чёрная речка» в Ярославской области была приостановлена 4 июля 2017 года в связи с массовой заболеваемостью острой кишечной инфекцией. Там отдыхали 55 детей-сирот из Архангельской области.

После закрытия лагеря был организован оперативный вывоз 52 детей в Поморье. По прибытии они были осмотрены врачом-инфекционистом Архангельской областной клинической больницы. Заболевших острыми кишечными инфекциями не выявлено.

В настоящий момент Роспотребнадзор проводит проверку ситуации со вспышкой острой кишечной инфекции в санатории «Чёрная речка».

В министерстве образования и науки Архангельской области не подтверждают распространившуюся информацию о том, что носителями заболевания стали дети из Поморья.

Дело в том, что инкубационный период норовирусной инфекции с момента заболевания до появления симптомов обычно составляет от 12 до 48 часов. Архангельские дети находились в санатории с 23 июня, и никаких жалоб на здоровье за это время с их стороны не было. Перед отправкой в Ярославскую область все они прошли медицинское обследование.

Кроме того, управлением Роспотребнадзора по Архангельской области проведён анализ заболеваемости острыми кишечными инфекциями в центре помощи детям «Лучик» и Цигломенском детском доме. Случаев заболевания острыми кишечными инфекциями среди детей и обслуживающего персонала с января по июнь 2017 года выявлено не было.

Как сообщила заместитель министра образования и науки Архангельской области Светлана Маневская, на следующей неделе запланирована отправка детей-сирот, прервавших отдых в Ярославской области, в детский лагерь «Орлёнок» в Вельском районе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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