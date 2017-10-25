Объявлен конкурс на соискание премии за вклад в реализацию молодёжной политики

До 4 декабря в региональном управлении по делам молодёжи и патриотическому воспитанию принимаются заявки на присуждение премий «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики в Архангельской области».

Премии ежегодно вручаются гражданам РФ, проживающим на территории Архангельской области, и коллективам организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, внёсшим большой вклад в реализацию государственной молодёжной политики в регионе.

Премии присуждаются:

работникам государственных и муниципальных учреждений, осуществляющим деятельность по работе с молодёжью;

членам общественных объединений, осуществляющих деятельность по работе с молодёжью;

молодым людям (в возрасте от 14 до 30 лет), являющимся авторами и (или) руководителями и соисполнителями социально значимых проектов в сфере государственной молодёжной политики;

коллективам организаций, оказывающим содействие в организации работы с молодёжью.

Определение получателей премии осуществляется в три этапа:

экспертиза документов;



общественное голосование в группе областного Дома молодёжи в социальной сети «Вконтакте»;



рассмотрение документов советом по присуждению премий и утверждение перечня обладателей премии.



Для выдвижения кандидата на соискание премии необходимо до 4 декабря 2017 года предоставить в управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию на бумажном носителе (адрес: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 8, каб. 301) и в электронном виде (адрес: konkursAOmolod@mail.ru) следующие документы:

представление с указанием краткой характеристики и достижений кандидата на соискание премии по участию в реализации государственной молодёжной политики в Архангельской области (в произвольной форме, не более двух страниц), подписанное руководителем и заверенное печатью;



резюме кандидата на соискание премии согласно приложению № 1 к Положению о премиях «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики в Архангельской области», утвержденному указом губернатора Архангельской области № 190-у от 26 октября 2010 года (для граждан);



резюме кандидата на соискание премии согласно приложению № 2 к Положению (для коллективов организаций);



описание социально значимой деятельности, проводимой кандидатом на соискание премии, и/или информационный отчёт о реализации кандидатом на соискание премии (либо при его непосредственном участии) социально значимого проекта за период с 5 декабря года, предшествующего году, в котором предполагается присуждение премий, по 4 декабря текущего года;



ходатайство органа по делам молодёжи органа местного самоуправления соответствующего муниципального образования;



фото кандидата на соискание премии в электронном виде (для граждан);



публикации, видеоматериалы, слайды, отзывы, статьи и другие материалы, характеризующие результаты деятельности кандидата на соискание премии (по желанию).



Кроме того, кандидат на соискание премии в срок до 4 декабря 2017 года должен подать заявку на участие в конкурсе через автоматизированную информационную систему «Молодёжь России».

Контактное лицо: Татьяна Викторовна Косенкова, телефон: (8182) 65-15-12.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области