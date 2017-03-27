В Архангельске проходит юношеский турнир «Vodnik Open»

В турнире принимают участие 12 команд из Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей

В этом году турнир вошёл в спортивную программу международного форума «Арктика – территория диалога».

XVII юношеский турнир по хоккею с мячом «Vodnik Open» стартовал 26 марта и завершится 29 марта. Сильнейшие команды будут выявлены в двух возрастных группах: 2003–2004 г.р. и 2005–2006 г.р.

В турнире принимают участие 12 команд из Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей.

— Если Кубок губернатора Архангельской области открывает хоккейный сезон для начинающих спортсменов, то «Vodnik Open» является его эпилогом. В разное время этот турнир стал хорошей школой для многих мастеров русского хоккея, которые не только составляют сегодня основу команды «Водник», но и выступают за национальную сборную, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Юношеский турнир будет проходить на стадионе «Труд».

В этом году «Vodnik Open» проходит в рамках зимних Арктических игр в Архангельске. Напомним, что они включают в себя семь ярких спортивных событий, среди которых – первенство России по дзюдо, Беломорские игры, фестиваль «Арктика – территория ГТО», шахматный турнир «Поморская ладья».

Агентство по спорту Архангельской области