Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Архангельске проходит юношеский турнир «Vodnik Open»

27 марта 16:00 Арктика – территория диалога Спорт События Молодежь
В турнире принимают участие 12 команд из Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей
В турнире принимают участие 12 команд из Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей

В этом году турнир вошёл в спортивную программу международного форума «Арктика – территория диалога».

XVII юношеский турнир по хоккею с мячом «Vodnik Open» стартовал 26 марта и завершится 29 марта. Сильнейшие команды будут выявлены в двух возрастных группах: 2003–2004 г.р. и 2005–2006 г.р. 

В турнире принимают участие 12 команд из Архангельской, Мурманской и Ленинградской областей. 

— Если Кубок губернатора Архангельской области открывает хоккейный сезон для начинающих спортсменов, то «Vodnik Open» является его эпилогом. В разное время этот турнир стал хорошей школой для многих мастеров русского хоккея, которые не только составляют сегодня основу команды «Водник», но и выступают за национальную сборную, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. 

Юношеский турнир будет проходить на стадионе «Труд». 

В этом году «Vodnik Open» проходит в рамках зимних Арктических игр в Архангельске. Напомним, что они включают в себя семь ярких спортивных событий, среди которых – первенство России по дзюдо, Беломорские игры, фестиваль «Арктика – территория ГТО», шахматный турнир «Поморская ладья».

Агентство по спорту Архангельской области

Приложения

Расписание игр

Общество

27 марта

В Архан­гель­ске нач­нут под­гот­ов­ку мете­оро­ло­гов для рабо­ты в Арктике

27 марта

Архан­гель­ские каза­ки: на служ­бе Оте­чес­тву, каза­чес­тву и пра­вос­ла­вию

27 марта

В Архан­гель­ске про­хо­дит юно­шес­кий тур­нир «Vodnik Open»

27 марта

Открыт приём заявок на кон­курс АСИ «Предп­ри­ни­ма­тель­ство в Рос­сии: исто­рия, про­блемы, успехи»

27 марта

Для мобильной тор­говли – упрощ­ён­ный поря­док работы

27 марта

Ауди­то­рия имени зна­ме­ни­то­го архан­гель­ского кар­ди­оло­га откры­лась в Пер­вой город­ской больнице

27 марта

Турин­дуст­рия Поморья: новые гори­зон­ты обслу­жи­ва­ния

27 марта

Пять меда­лей завое­вали бок­сёры Архан­гель­ской области на пер­венстве СЗФО

27 марта

САФУ приг­лаша­ет жите­лей Поморья на откры­тые лек­ции участ­ни­ков аркти­чес­кого форума

25 марта

Аген­тство ЗАГС и САФУ реали­зу­ют сов­местные проекты

25 марта

Пятый чем­пи­онат по сбору втор­сырья «Эко­Батл» стар­ту­ет в Архан­гель­ской области

25 марта

Моло­дые семьи Поморья при­нима­ют учас­тие в акции «В здо­ро­вом теле – здо­ровый дух»

25 марта

Отдыха­ющие сана­то­рия «Бело­морье» стали участ­ни­ками «Шко­лы финан­со­вой гра­мот­ности»

25 марта

Облиз­бир­ком заве­рил спис­ки ещё двух партий

24 марта

Игорь Орлов встре­тил­ся с участ­ни­ками фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

24 марта

Пре­зи­дентс­кая биб­ли­оте­ка предс­та­вит на аркти­чес­ком фору­ме исто­рию осво­ения Заполярья

24 марта

Весо­вой кон­троль – сфера осо­бого вни­ма­ния конт­ро­лиру­ющих органов

24 марта

«Дос­то­яние Севе­ра 2017»: в юби­лей­ный год наг­рад ста­нет больше

24 марта

Росг­ва­рдия – днём и ночью на стра­же закона

Похожие новости

27 марта Губернатор

Игорь Орлов обсу­дил с депу­тата­ми Гос­думы повес­тку фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

27 марта Образование

В Архан­гель­ске нач­нут под­гот­ов­ку мете­оро­ло­гов для рабо­ты в Арктике

27 марта Общество

В Архан­гель­ске про­хо­дит юно­шес­кий тур­нир «Vodnik Open»

27 марта Губернатор

Ири­на Бажа­нова: «Под­держать рыба­ков – зна­чит под­дер­жать жизнь на Белом море»

27 марта Образование

Науч­но-об­разо­ватель­ные цен­тры Рос­сии обсу­дят перс­пе­ктивы сот­рудни­чес­тва в Арктике

27 марта Губернатор

О роли Поморья в осво­ении Аркти­ки – от пер­вого лица

27 марта Губернатор

Игорь Орлов: «За каж­дым собы­ти­ем аркти­чес­кого фору­ма – прак­тич­ес­кие решения»

27 марта Общество

САФУ приг­лаша­ет жите­лей Поморья на откры­тые лек­ции участ­ни­ков аркти­чес­кого форума

25 марта Губернатор

«Аркти­чес­ких волон­тё­ров» напут­ство­вал губер­на­тор

24 марта Губернатор

Игорь Орлов встре­тил­ся с участ­ни­ками фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

24 марта Общество

Пре­зи­дентс­кая биб­ли­оте­ка предс­та­вит на аркти­чес­ком фору­ме исто­рию осво­ения Заполярья

24 марта Культура

«Север­ное сия­ние органа» можно будет уви­деть в Помор­ской филар­мо­нии

24 марта Общество

Про­ход «Ново­рос­сийска» к Крас­ной прис­тани не повлияет на рабо­ту город­ских переправ

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия