В Архангельской области открылись две новые группы адаптивного спорта

Появление таких групп сразу в двух муниципальных образованиях Архангельской области стало возможным благодаря федеральной программе «Доступная среда» и поддержке агентства по спорту и ГАУ АО «Центр развития адаптивного спорта».

В Северодвинск и Котлас было приобретено и передано оборудование и инвентарь для развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В городе корабелов под руководством тренера Батора Шалдаева начала свою работу группа по стрельбе, а на базе котласской ДЮСШ № 1 и городского центра дополнительного образования – группа по настольному теннису под руководством Алексея Бабошина.

Обе группы ориентированы на лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отмечая важность этой работы, руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов подчеркнул, что развитие адаптивной физкультуры и спорта является одной из важнейших составляющих задачи по обеспечению равных возможностей для всех северян.

Агентство по спорту Архангельской области