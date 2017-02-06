Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Архангельской области открылись две новые группы адаптивного спорта

6 февраля 17:20 Спорт Северодвинск Котлас Доступная среда

Появление таких групп сразу в двух муниципальных образованиях Архангельской области стало возможным благодаря федеральной программе «Доступная среда» и поддержке агентства по спорту и ГАУ АО «Центр развития адаптивного спорта».

В Северодвинск и Котлас было приобретено и передано оборудование и инвентарь для развития спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В городе корабелов под руководством тренера Батора Шалдаева начала свою работу группа по стрельбе, а на базе котласской ДЮСШ № 1 и городского центра дополнительного образования – группа по настольному теннису  под руководством Алексея Бабошина.

Обе группы ориентированы на лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Отмечая важность этой работы, руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов подчеркнул, что развитие адаптивной физкультуры и спорта является одной из важнейших составляющих задачи по обеспечению равных возможностей для всех северян.

Агентство по спорту Архангельской области

Общество

6 февраля

Общест­вен­ники обсуди­ли раз­ви­тие детс­ко­го спор­та в Архан­гель­ской области

6 февраля

В Архан­гель­ской области откры­лись две новые груп­пы адап­тивно­го спорта

6 февраля

«Лесо­руб XXI века» предс­та­вля­ет новый про­ект: все­рос­сийс­кий кон­курс «Коро­лева леса 2017»

6 февраля

Стать волон­тё­ром фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» можно до 15 февраля

6 февраля

Архан­гельск вошел в пер­вую десят­ку горо­дов воин­ской славы Рос­сии, попул­яр­ных у туристов

6 февраля

В Архан­гель­ске про­шли сорев­нова­ния «Лёд надеж­ды нашей»

3 февраля

Борь­ба с неле­галь­ным такси в регио­не наби­ра­ет обороты

3 февраля

В Архан­гель­ской области прой­дет пер­венство Рос­сии по лыж­ным гонкам

3 февраля

Лиде­ров социаль­но зна­чимых про­ек­тов приг­лаша­ют при­нять учас­тие в конкурсе

3 февраля

Тор­говые над­бав­ки на дет­ское пита­ние отменены

3 февраля

Игорь Ску­бен­ко: «Доп­ол­нитель­ное образо­ва­ние не зна­чит вто­рос­теп­ен­ное»

3 февраля

В Архан­гель­ске сни­жа­ет­ся число забол­ев­ших ОРВИ и гриппом

3 февраля

При­нима­ют­ся заяв­ки на учас­тие в област­ной кве­ст-иг­ре «Нераз­лучни­ки»

3 февраля

Заяв­ку на «даль­нев­ос­точный гек­тар» можно подать в МФЦ

3 февраля

Борь­ба с отхода­ми: выбор учас­тка для меж­муни­ципаль­ной сис­темы обсу­дят с жите­лями региона

3 февраля

Ремонт желез­нодо­рож­ного моста в Архан­гель­ске заплани­ро­ван на 2019 год

3 февраля

В Архан­гель­ске прой­дут сорев­нова­ния «Лёд надеж­ды нашей»

2 февраля

Севе­ря­нин Илья Чир­ков занял вто­рое место на пер­венстве СЗФО по биатлону

2 февраля

Сох­ра­няя память: севе­рян приг­лаша­ют рас­ска­зать о геро­ях Победы и локаль­ных войн

Похожие новости

6 февраля Общество

Общест­вен­ники обсуди­ли раз­ви­тие детс­ко­го спор­та в Архан­гель­ской области

6 февраля Общество

В Архан­гель­ской области откры­лись две новые груп­пы адап­тивно­го спорта

6 февраля Общество

В Архан­гель­ске про­шли сорев­нова­ния «Лёд надеж­ды нашей»

3 февраля Общество

В Архан­гель­ской области прой­дет пер­венство Рос­сии по лыж­ным гонкам

3 февраля Общество

В Архан­гель­ске прой­дут сорев­нова­ния «Лёд надеж­ды нашей»

2 февраля Общество

Севе­ря­нин Илья Чир­ков занял вто­рое место на пер­венстве СЗФО по биатлону

2 февраля Общество

В Архан­гель­ской области стар­това­ли XXII спе­циаль­ные зим­ние Бело­мор­ские игры

1 февраля Общество

На чем­пи­она­те СЗФО по уни­вер­саль­ному бою коман­да Поморья заняла пер­вое место

31 января Общество

Все­рос­сийс­кие сорев­нова­ния по зим­нему винд­сё­рфин­гу стар­ту­ют в Архан­гель­ске

31 января Общество

На пер­венстве Рос­сии по пауэр­лиф­тин­гу спор­тсме­ны Поморья завое­вали три медали

30 января Общество

Лыж­ная сбор­ная Поморья выиг­рала чем­пи­онат СЗФО

30 января Общество

На пер­венстве СЗФО архан­гель­ские тен­нис­ис­ты завое­вали 12 медалей

26 января Общество

Пло­вец Кирилл Токар­чук завое­вал «брон­зу» на меж­дуна­род­ных сорев­нова­ни­ях

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия