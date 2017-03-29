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Томская область представит на арктическом форуме инновационные разработки

29 марта 10:30 Арктика – территория диалога Наука Арктика

31 марта в 9:30 в рамках IV международного форума «Арктика – территория диалога» в зале учёного совета САФУ пройдёт круглый стол по представлению инновационных продуктов и технологий в интересах развития Арктики.

В ходе круглого стола состоится подписание соглашения между Томской и Архангельской областями о сотрудничестве в сфере науки, инноваций и технологий.

Делегацию Томской области возглавляет  заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин. В составе делегации — представители ведущих национальных исследовательских университетов, институтов СО РАН и региональных инновационных компаний.

Отметим, что Томск имеет большой опыт реализации проектов в Арктике. За последние 10 лет томскими учёными и специалистами предложены современные способы сбора, обработки и передачи информации в условиях арктического региона с использованием гетерогенных каналов связи.

Томские разработчики создали и первыми в России внедрили в промышленную эксплуатацию сквозную технологию доставки метеоинформации с наблюдательной сети полярных метеостанций в мировые центры данных.

В течение последних лет томскими учеными и специалистами ведутся исследования в области изменения климата и экологии, в частности по оценке выхода метана на арктическом шельфе Восточно-Сибирского моря. Сделаны открытия мирового уровня с конкретным практическим значением.

На круглом столе будут представлены технологии оценки биоресурсов и прогнозирования экологической обстановки и климатических изменений, результаты и перспективы исследования восточно-арктического шельфа России и масштабные проекты исследования Арктики совместно с ведущими мировыми вузами.

Для того, чтобы принять участие в работе круглого стола, требуется предварительная регистрация. Имя, фамилию, отчество и должность нужно отправить на e-mail: IQ@IQGroup.pro до 18:00 30 марта. Контактный телефон: +7-952-800-40-73.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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