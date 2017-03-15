В инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области завершились мероприятия по определению историко-культурной ценности «Дома Пикуля» в Северодвинске и постановке его на государственную охрану в качестве выявленного объекта культурного наследия.



По предложению региональных властей вопрос сохранения этого объекта рассмотрели и поддержали на состоявшемся в Архангельске в 2016 году заседании межведомственной комиссии по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве РФ.

Для Архангельской области это место имеет мемориальное значение, так как непосредственно связано с биографией писателя Валентина Пикуля, выпускника Валентин Пикуль писал: «Память о детстве в городе Северодвинске была всегда для меня благотворна; она привела меня к истории русского Севера; от нее я закономерно перешел к русской истории, которая и питает все мои книги».Соловецкой школы юнг (которой, кстати, в 2017 году исполняется 75 лет).

Была проведена большая исследовательская и организационная работа, которая объединила краеведов и жителей Северодвинска и получила поддержку правительства области.

Как пояснила руководитель региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Анна Ивченко, впереди следующий этап: организация государственной историко-культурной экспертизы, которая обоснует включение «Дома Пикуля» в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, его реставрацию и приспособление под общественные нужды.

Последнее потребует значительных организационных, интеллектуальных и финансовых ресурсов.



— Хочется надеяться, что к проекту «Дом Пикуля» присоединятся новые заинтересованные организации и люди, для которых история родины, история людей, служивших ей, как и для Валентина Саввича – личная тема, – сказала Анна Ивченко.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области