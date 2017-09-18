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На Маргаритинке онежане подарят губернатору «Годовой запас тепла»

18 сентября 11:30 Энергетика События Туризм

Презентационная программа Онежского района на Маргаритинской ярмарке в этом году разбита на два дня, в ходе которых гостям и участникам выставки будут представлены туристический потенциал территории и экологически чистое топливо для теплоэнергетики.

В первый день посетителям представят информационную карту района, на которой размещены все самые значимые туристические объекты Поонежья и южного побережья Арктики: маршруты, поморские деревни, храмы, гостевые дома, нацпарки.

Маргарита Федорова– Мы подготовили серию уникальных фотографий с видами нашей природы, – рассказала специалист по экологическому просвещению Водлозерского парка Маргарита Федорова.

На второй день на районном стенде будет представлена пеллетная продукция онежского предприятия «Бионет». 

Уникальное топливо из отходов гидролизной промышленности пока недостаточно известно отечественным и зарубежным энергетикам.

Компания настроена на привлечение максимального количества деловых партнёров, которых видит, в том числе, и в региональной власти. В рамках ярмарки губернатору готовят подарок – модель «Годового запаса тепла».

— Задача – представить Онежский район таким образом, чтобы наши предприниматели и организации установили деловые контакты и могли работать на всём рынке области, – подчеркнул первый заместитель главы администрации района Андрей Вепрев.

По материалам газеты «Онега»

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