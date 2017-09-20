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Специальная Олимпиада стартовала в Архангельске

20 сентября 11:15 Спорт
В церемонии открытия приняли участие воспитанники специализированных домов-интернатов и социальных реабилитационных центров Поморья
В церемонии открытия приняли участие воспитанники специализированных домов-интернатов и социальных реабилитационных центров Поморья

На стадионе имени А.Ф. Личутина открылись XXII Специальные летние Беломорские Игры по программе Специальной Олимпиады России и чемпионата и первенства Архангельской области по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

— Архангельская область является одним из пионеров развития адаптивного спорта в России. Сегодня мы в двадцать второй раз проводим Специальные летние Беломорские Игры по программе Специальной Олимпиады России. Уверен, что спорт действительно помогает особым ребятам, делает их жизнь лучше, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

В программе соревнований – бег на различные дистанции, прыжки в длину, толкание ядра, броски мяча, гиревой спорт и боччеВ программе соревнований – бег на различные дистанции от двадцати пяти до трёх тысяч метров, прыжки в длину, толкание ядра, броски мяча, гиревой спорт и бочче.

В церемонии открытия приняли участие воспитанники специализированных домов-интернатов, социальных реабилитационных центров Архангельска, Северодвинска, Коряжмы, Новодвинска, Вельского, Котласского, Онежского, Плесецкого, Приморского, Няндомского районов. 

Второй раз в соревнованиях будут принимать участие дети с нарушением аутистического спектра. Это воспитанники общественной организации «Ангел» и коррекционного центра «Азимут».

Агентство по спорту Архангельской области

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