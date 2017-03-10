Школьница из Архангельска вышла в финал телепрограммы «Умницы и умники»

Ученица архангельской гимназии № 3 Лидия Калинина вышла в финал очередного сезона телевикторины «Умницы и умники». Решающие баталии за право без экзаменов поступить в МГИМО пройдут в начале апреля.

В финал Лидия Калинина вышла благодаря своей активности в роли теоретика. Правильные ответы на вопросы ведущего Юрия Вяземского позволили архангелогородке оказаться среди лидеров общего рейтинга игроков сезона.

Напомним, в прошлом году в финальной стадии «Умниц и умников» участвовало двое представителей Архангельской области: ученик Холмогорской средней школы Тимур Меджидов и ученица Плесецкой средней школы Яна Серёжкина. В итоге Тимур Меджидов, стал победителем общероссийского телевизионного турнира.

Регулярное представительство школьников из Архангельской области на съёмках программы «Умницы и умники» стало возможным благодаря олимпиаде «Наследники Ломоносова», которая стала своего рода региональным отборочным туром популярной телевикторины. Напомним, инициатива проведения олимпиады, которая в этом году проводится уже в третий раз, принадлежит губернатору региона Игорю Орлову.

– Третья олимпиада «Наследники Ломоносова» стартует уже 17 марта. По итогам отборочного тура сформирован список из 33 старшеклассников, которым и предстоит разыграть путёвки на проект «Умницы и умники», – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.



Министерство образования и науки Архангельской области