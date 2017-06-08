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МФЦ открывает выездную регистрацию в ЕСИА на крупных предприятиях Поморья

8 июня 9:45 Госуслуги Информация и связь Новодвинск

Первым предприятием региона, которое посетили сотрудники МФЦ для оказания помощи гражданам по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), стал Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат.

Напомним, ЕСИА позволяет получить доступ на портал госуслуг, где многие государственные и муниципальные услуги можно получать в электронном виде.

Как отметил заместитель министра связи и информационных технологий Виктор Шамов, перевод услуг в электронный вид позволит повысить их доступность, снизить коррупционные риски, сократить временные и финансовые затраты. 

— Актуальной является задача увеличения количества граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации, – подчеркнул замминистра.

Сотрудники новодвинского отделения МФЦ продолжают выезды на АЦБК для регистрации граждан в ЕСИА. При этом пройти регистрацию смогут не только работники предприятия, но все желающие.

Для получения услуги с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и СНИЛС.

МФЦ планирует распространить положительный опыт выездной регистрации в ЕСИА по другим крупным предприятиям Поморья.

Министерство связи и ИТ Архангельской области

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