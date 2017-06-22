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Гостиные дворы стали собственностью Архангельской области

22 июня 16:15 Госимущество Архангельск
Фото Николая Гернета
Фото Николая Гернета

В государственную собственность Архангельской области из федерального владенимя передан уникальный объект культурного наследия: «Главный корпус с биржей и северной башней Русского гостиного двора».

Такое официальное название носит одна из визитных карточек города Архангельска – Гостиные дворы.

Как пояснила министр имущественных отношений региона Ирина Ковалева, использовать объект продолжит государственное бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельский краеведческий музей».

Сейчас в Гостиных дворах расположена основная часть экспозиций и выставок музея, которые продолжат удивлять и радовать своих посетителей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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