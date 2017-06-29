Игорь Орлов поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления профессиональным праздником – Днем кораблестроителя!

Мы впервые отмечаем этот праздник – праздник тех, кто строит ледоколы и траулеры, подводные лодки и корабли, тех, чьим трудом Россия утверждалась как великая морская держава.

История отечественного кораблестроения – от карбасов и кочей, на которых новгородцы доходили до Новой Земли и первых петровских фрегатов, построенных на соломбальских верфях, до современных атомоходов, сходящих со стапелей северодвинских предприятий – богата событиями и трудовыми подвигами.

Талант корабелов, их самоотверженность и преданность делу позволили вручить нашим военным морякам грозное оружие, а торговому флоту передать надежный транспорт.

День кораблестроителя – не просто страница в календаре. Это дань уважения нашему прошлому, это знак ответственности перед будущими поколениями – перед теми, кому еще предстоит освоить непростое искусство строить корабли и суда.

Уважаемые корабелы! Позвольте от всей души пожелать вам счастья, здоровья и новых трудовых свершений во имя нашей страны!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов