Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником

29 июня 10:00 Общество Промышленность
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

Дорогие друзья! Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления профессиональным праздником – Днем кораблестроителя!

Мы впервые отмечаем этот праздник – праздник тех, кто строит ледоколы и траулеры, подводные лодки и корабли, тех, чьим трудом Россия утверждалась как великая морская держава.

История отечественного кораблестроения – от карбасов и кочей, на которых новгородцы доходили до Новой Земли и первых петровских фрегатов, построенных на соломбальских верфях,  до современных атомоходов, сходящих со стапелей северодвинских предприятий –  богата событиями и трудовыми подвигами.

Талант корабелов, их самоотверженность и преданность делу позволили вручить нашим военным морякам грозное оружие, а торговому флоту передать надежный транспорт.

День кораблестроителя – не просто страница в календаре. Это дань уважения нашему прошлому, это знак ответственности перед будущими поколениями – перед теми, кому еще предстоит освоить непростое искусство строить корабли и суда.

Уважаемые корабелы! Позвольте от всей души пожелать вам счастья, здоровья и новых трудовых свершений во имя нашей страны!

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов

Губернатор

29 июня

Игорь Орлов поздра­вил кораб­лестро­ите­лей с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

29 июня

Ека­те­ри­на Про­копье­ва: «Новый атлас Поморья – для ныне живу­щих и буду­щих поколе­ний»

27 июня

Архан­гель­ская область и спор­тив­ное общество «Дина­мо» возоб­новля­ют сов­мест­ную работу

27 июня

Игорь Орлов дал ряд поруче­ний по ито­гам рабо­чей поез­дки в Верх­не­тоем­ский район

27 июня

Свой дом у Пле­сец­кой биб­ли­оте­ки дол­жен появиться до конца этого года

26 июня

На съез­де Союза горо­дов воин­ской славы под­вели итоги рабо­ты в 2016 году

26 июня

Поморье начи­на­ет сот­рудни­чес­тво с Фон­дом Андрея Пер­воз­ван­ного

25 июня

Город-тру­же­ник и город-воин

25 июня

Глава Поморья поздра­вил жите­лей Архан­гель­ска с Днём города

24 июня

Игорь Орлов поздра­вил верх­не­тоем­цев с 880-лети­ем села

22 июня

Общест­вен­ные предс­та­ви­те­ли: в диа­логе с властью

21 июня

Сло­вом и делом: новый импульс полу­чат про­ек­ты, свя­зан­ные с вос­пита­ни­ем юных северян.

21 июня

Игорь Орлов встре­тил­ся с руко­води­те­лем Север­ной желез­ной доро­ги Вале­ри­ем Танаевым

20 июня

Про­фил­ак­тика нар­кома­нии: власть и общест­вен­ность соз­да­дут откры­тую пло­щад­ку в социаль­ных сетях

20 июня

«Боль­шой Архан­гель­ск»: объе­ди­няя ресур­сы ради общей цели

20 июня

Новые лабо­рато­рии, гело­гич­ес­кий музей и раз­ви­тие вуза: итоги визи­та Алек­сея Куд­рина в САФУ

19 июня

Экспе­рты Цен­тра стра­те­ги­чес­ких раз­рабо­ток во главе с Алек­се­ем Куд­риным оце­нят стра­те­гию раз­ви­тия Поморья

19 июня

Более 12 тысяч обраще­ний поступи­ло регио­наль­ному упол­номо­чен­ному по пра­вам чело­века в про­шлом году

19 июня

Совет Феде­ра­ции своим постан­ов­лени­ем под­дер­жал пред­ложе­ния региона

Похожие новости

29 июня Губернатор

Игорь Орлов поздра­вил кораб­лестро­ите­лей с про­фес­си­ональ­ным празд­ни­ком

25 июня Губернатор

Город-тру­же­ник и город-воин

25 июня Общество

Глава Поморья поздра­вил жите­лей Архан­гель­ска с Днём города

24 июня Районы

Игорь Орлов поздра­вил верх­не­тоем­цев с 880-лети­ем села

19 июня Губернатор

Совет Феде­ра­ции своим постан­ов­лени­ем под­дер­жал пред­ложе­ния региона

15 июня Губернатор

Бой­цовки снова в деле

14 июня Губернатор

4,7 мил­ли­ар­да руб­лей наме­рен вло­жить «Газ­пром» в гази­фика­цию Архан­гель­ской области

14 июня Губернатор

Игорь Орлов при­нял учас­тие в рабо­те Пре­зи­диу­ма Пар­ламе­нтс­кой Ассо­ци­ации Севе­ро-Запа­да

12 июня Губернатор

Стать граж­дани­ном – в День России!

12 июня Губернатор

Меж­дуна­род­ный тур­нир «Сог­ла­сие» объе­ди­нил жите­лей Поморья в День России

12 июня Губернатор

День Рос­сии в Архан­гель­ске начал­ся с воз­ложе­ния цве­тов к Веч­ному Огню

12 июня Губернатор

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём России

12 июня Губернатор

Игорь Орлов про­вёл тра­дици­он­ную встре­чу с «район­ками»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия