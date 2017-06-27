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Игорь Орлов дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Верхнетоемский район

27 июня 10:00 Районы

Одним из пунктов насыщенной программы рабочего визита главы региона в Верхнетоемский район стала встреча с главами поселений.

Как подчеркнул Игорь Орлов, руководители муниципалитетов обозначили ряд практических вопросов, в решении которых необходимо участие региональной власти.

Одна из наиболее серьёзных проблем территории – транспортная система района, его дороги и мосты.

— Когда отсутствие моста становится причиной деградации территории, большого или малого населенного пункта, мы не имеем права смотреть на эту проблему сквозь пальцы, – подчеркнул губернатор.

Еще один серьёзный вопрос – обеспечение древесным топливом населения и социальных объектов.

Как подчеркнул Игорь Орлов, это в принципе не должно быть проблемой, так как для крупных лесозаготовительных предприятий дрова – сопутствующее производство или отходы заготовки.

— И если такие проблемы возникают, значит, компании не выполняют условия инвестиционных проектов, – отметил губернатор.

Также по итогам рабочей поездки Игорь Орлов поручил профильным ведомствам проанализировать вопросы обеспечения крестьянско-фермерских хозяйств лесосекой и проведения капитального ремонта многоквартирных домов в небольших населённых пунктах.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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