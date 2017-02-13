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В Архангельске подвели итоги регионального этапа всероссийских Дельфийских игр

13 февраля 10:00 Молодежь
От имени губернатора Игоря Орлова участников фестиваля приветствовала заместитель председателя правительства области Екатерина Прокопьева
От имени губернатора Игоря Орлова участников фестиваля приветствовала заместитель председателя правительства области Екатерина Прокопьева

По итогам регионального этапа представлять наш регион на XVI всероссийских Дельфийских играх, которые состоятся 18–23 апреля в Екатеринбурге, отправится 80 человек.

12 февраля в Архангельске на сцене драмтеатра наградили лауреатов регионального отборочного этапа – фестиваля «Таланты Поморья».

От имени губернатора Архангельской области Игоря Орлова участников и лауреатов фестиваля приветствовала заместитель председателя правительства области Екатерина Прокопьева.

В этом году фестиваль собрал рекордное число участников – более 600 человек Организаторами фестиваля выступили объединение «Таланты Поморья» и областной Дом молодёжи при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию, министерства образования и науки и министерства культуры Архангельской области.из 19 муниципальных образований Архангельской области. Конкурс проводился по 17 номинациям из списка номинаций всероссийских Дельфийских игр.

— В этом году наш фестиваль собрал невероятное число участников. Именно поэтому мы подводим итоги на главной площадке области – в театре драмы им. М.В. Ломоносова. Уверена, что так будет и в дальнейшем. Фестиваль даёт удивительную возможность приобщить как можно больше юношей и девушек к великому российскому искусству, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Архангельская область получила максимальную квоту на участие во всероссийских Дельфийских играх: делегация от нашего региона составит  80 человек.

– В рамках гала-концерта мы вручили 28 грантов на участие во всероссийских играх. Остальные будут распределены чуть позже. Уверен, что Архангельская область будет представлена достойно, потому что в Поморье живёт по-настоящему талантливая молодежь! – заявил начальник регионального молодёжного ведомства Григорий Ковалёв.

В номинации «Ансамблевое эстрадное пение» уже второй год подряд золото достается ансамблю «Маргаритки»В течение двух дней участники фестиваля состязались в инструментальной музыке, художественном чтении, изобразительном искусстве, вокале, народном и эстрадном пении, хореографии, дизайне одежды, искусстве воспитания, 
фотографии, народных ремеслах, театре, тележурналистике, джазе.

В номинации «Ансамблевое эстрадное пение» уже второй год подряд «золото» достаётся ансамблю «Маргаритки» вокальной студии «Соловушка» из Северодвинска.

— К выступлению готовились девять месяцев. Девочки исполняли известную всем песню «Погоня» из кинофильма «Неуловимые мстители». Номер сложный, песня эмоциональная, включающая в себя темповой хореографический этюд. Но все получилось. Выступлением довольна и горжусь своими воспитанницами. В ближайшее время начнем подготовку к всероссийским Дельфийским играм, – поделилась своими впечатлениями руководитель «Соловушки» Лариса Забегина.

XVI всероссийские Дельфийские игры состоятся 18–23 апреля этого года в Екатеринбурге.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

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