В Архангельске подвели итоги регионального этапа всероссийских Дельфийских игр

По итогам регионального этапа представлять наш регион на XVI всероссийских Дельфийских играх, которые состоятся 18–23 апреля в Екатеринбурге, отправится 80 человек.



12 февраля в Архангельске на сцене драмтеатра наградили лауреатов регионального отборочного этапа – фестиваля «Таланты Поморья».

От имени губернатора Архангельской области Игоря Орлова участников и лауреатов фестиваля приветствовала заместитель председателя правительства области Екатерина Прокопьева.

В этом году фестиваль собрал рекордное число участников – более 600 человек Организаторами фестиваля выступили объединение «Таланты Поморья» и областной Дом молодёжи при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию, министерства образования и науки и министерства культуры Архангельской области.из 19 муниципальных образований Архангельской области. Конкурс проводился по 17 номинациям из списка номинаций всероссийских Дельфийских игр.



— В этом году наш фестиваль собрал невероятное число участников. Именно поэтому мы подводим итоги на главной площадке области – в театре драмы им. М.В. Ломоносова. Уверена, что так будет и в дальнейшем. Фестиваль даёт удивительную возможность приобщить как можно больше юношей и девушек к великому российскому искусству, – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Архангельская область получила максимальную квоту на участие во всероссийских Дельфийских играх: делегация от нашего региона составит 80 человек.

– В рамках гала-концерта мы вручили 28 грантов на участие во всероссийских играх. Остальные будут распределены чуть позже. Уверен, что Архангельская область будет представлена достойно, потому что в Поморье живёт по-настоящему талантливая молодежь! – заявил начальник регионального молодёжного ведомства Григорий Ковалёв.

В номинации «Ансамблевое эстрадное пение» уже второй год подряд золото достается ансамблю «Маргаритки»В течение двух дней участники фестиваля состязались в инструментальной музыке, художественном чтении, изобразительном искусстве, вокале, народном и эстрадном пении, хореографии, дизайне одежды, искусстве воспитания,

фотографии, народных ремеслах, театре, тележурналистике, джазе.

В номинации «Ансамблевое эстрадное пение» уже второй год подряд «золото» достаётся ансамблю «Маргаритки» вокальной студии «Соловушка» из Северодвинска.

— К выступлению готовились девять месяцев. Девочки исполняли известную всем песню «Погоня» из кинофильма «Неуловимые мстители». Номер сложный, песня эмоциональная, включающая в себя темповой хореографический этюд. Но все получилось. Выступлением довольна и горжусь своими воспитанницами. В ближайшее время начнем подготовку к всероссийским Дельфийским играм, – поделилась своими впечатлениями руководитель «Соловушки» Лариса Забегина.

XVI всероссийские Дельфийские игры состоятся 18–23 апреля этого года в Екатеринбурге.

Управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области