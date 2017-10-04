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В Совете Федерации обсудили проект федерального бюджета: предложения регионов услышаны

4 октября 9:10 Бюджет Законотворчество

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания, посвященные параметрам проекта федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В работе слушаний приняли участие первый заместитель губернатора Архангельской области – председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор Новожилов.

Открывая слушания, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко отметила, что они являются продолжением работы, которую Совет Федерации вёл с начала года.

Еще весной в Правительство РФ были направлены предложения по формированию концепции главного финансового документа страны, по повышению финансовой устойчивости бюджетов регионов и муниципальных образований. В этих документах были учтены и предложения регионов, в том числе идеи, представленные Архангельской областью в рамках Дней региона в Совете Федерации.

С основным докладом выступил Министр финансов РФ Антон Силуанов. Он подчеркнул, что парламентские слушания позволят уточнить параметры проекта бюджета и законов, которые его сопровождают. При этом федеральное ведомство при подготовке бюджета руководствовалось двумя задачами: вывести динамику реальных доходов населения на положительный уровень и на протяжении трёх лет вывести темпы роста экономики на уровень не ниже мировых.

Министр рассказал о создании условий для роста экономики регионов. В частности, начиная с 2018 года будет действовать норма по налогу на прибыль для регионов, которые получают прирост по данному налогу и обеспечивают положительные показатели социально-экономического развития. Из трёх процентов налога на прибыль, поступающих в федеральный бюджет, два процента будет возвращаться в бюджет субъекта РФ.

— Проект постановления Совета Федерации, рассмотренный по итогам слушаний, содержит обширный пакет рекомендаций, направленных на поддержку именно региональных бюджетов, – отметил Алексей Алсуфьев. – В частности, речь идёт о дополнительных мерах поддержки, связанных с оплатой взноса за неработающее население в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, с региональной социальной доплатой к пенсии, с приобретением жилья для детей-сирот. Практически все наши идеи и предложения, представленные в ходе Дней Архангельской области в Совете Федерации, нашли свое отражение в итоговом документе слушаний.

Министерству финансов РФ предложено учитывать специфику регионов, природно-климатические условия и развитие транспортной инфраструктуры при формировании так называемых «модельных бюджетов», в соответствии с которыми определяются объемы дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов.

Не менее пристальное внимание в ходе слушаний было уделено и другому аспекту межбюджетных отношений – программе реструктуризации бюджетных кредитов.

— Это беспрецедентная по своим масштабам программа, правила и условия реализации которой уже понятны, – отметил Алексей Алсуфьев. – Как было объявлено, регионы смогут возвращать по пять процентов от общей суммы имеющихся в регионе бюджетных кредитов ежегодно. На практике это означает, что уже в следующем году наша область сможет направить почти 1,5 миллиарда рублей не на погашение кредитов, а на решение неотложных социальных задач и оказание мер социальной поддержки.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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