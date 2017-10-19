В Архангельском онкологическом диспансере выдан первый электронный больничный

Об этом сообщил заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Алексей Мигалкин.

— Между региональным отделением Фонда социального страхования и диспансером подписаны все необходимые соглашения. Планируется, что к январю 2018 года переходно-подготовительный период будет завершён, и оформление электронных листов нетрудоспособности станет обычной практикой, – подчеркнул Алексей Мигалкин.

Напомним, система электронных больничных начала работать в России с 1 июля 2017 года.

Если больничный оформлен в электронной форме, пациент получает для передачи работодателю только номер документа. Организация и фонд при этом получат все необходимые сведения для расчета и возмещения пособий через специальную электронную систему.

Предполагается, что с внедрением виртуальных листков нетрудоспособности процесс расчёта и возмещения пособий станет значительно проще для всех участников. При этом исключаются ошибки в заполнении листка, необходимость переоформления, хранения бланков и их восстановления в случае утери. Кроме того, практически сводится к нулю возможность подделки больничного.

Министерство здравоохранения Архангельской области