Архангельские теннисисты начали год с побед

В первую январскую неделю сразу несколько архангельских теннисистов добились значимых результатов на двух межрегиональных турнирах.

Со 2 по 5 января в Сыктывкаре проходило открытое первенство Республики Коми по теннису среди юношей и девушек.

В спортивном центре «Скала» за награды боролись ребята из Московской, Кировской, Архангельской областей и республики Башкортостан. Архангельскую область в возрастной категории юноши 19 лет и моложе представляли Александр Бубнов и Артём Зимин, тренирующиеся на кортах РЦРС «Водник».

В итоге среди теннисистов пяти регионов не оказалось равных нашим спортсменам. Земляки встретились в финале и разыграли главный приз соревнований. В этот раз победа досталась Александру Бубнову. Артём Зимин получил серебряную медаль турнира.

А с 4 по 8 января в Казани прошло зимнее первенство республики Татарстан в возрастной категории 9-10 лет, в котором Архангельск представлял Роман Котцов.

В турнире приняли участие около пятидесяти юных спортсменов из 15 городов России. Северянин был посеян под восьмым номером, уверенно прошёл 1/8 и 1/4 финала, но проиграл в полуфинале. Тем не менее в матче за третье место ему сопутствовал успех: архангелогородец вернулся домой с «бронзой».

— От всей души поздравляю наших теннисистов с заслуженными наградами, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Надеюсь, что в будущем ребята достигнут ещё больших успехов на всероссийских и международных турнирах.

Агенттво по спорту Архангельской области