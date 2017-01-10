Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Архангельские теннисисты начали год с побед

10 января 18:15 Спорт Молодежь

В первую январскую неделю сразу несколько архангельских теннисистов добились значимых результатов на двух межрегиональных турнирах.

Со 2 по 5 января в Сыктывкаре проходило открытое первенство Республики Коми по теннису среди юношей и девушек.

В спортивном центре «Скала» за награды боролись ребята из Московской, Кировской, Архангельской областей и республики Башкортостан. Архангельскую область в возрастной категории юноши 19 лет и моложе представляли Александр Бубнов и Артём Зимин, тренирующиеся на кортах РЦРС «Водник».

В итоге среди теннисистов пяти регионов не оказалось равных нашим спортсменам. Земляки встретились в финале и разыграли главный приз соревнований. В этот раз победа досталась Александру Бубнову. Артём Зимин получил серебряную медаль турнира.

А с 4 по 8 января в Казани прошло зимнее первенство республики Татарстан в возрастной категории 9-10 лет, в котором Архангельск представлял Роман Котцов.

В турнире приняли участие около пятидесяти юных спортсменов из 15 городов России. Северянин был посеян под восьмым номером, уверенно прошёл 1/8 и 1/4 финала, но проиграл в полуфинале. Тем не менее в матче за третье место ему сопутствовал успех: архангелогородец вернулся домой с «бронзой».

— От всей души поздравляю наших теннисистов с заслуженными наградами, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Надеюсь, что в будущем ребята достигнут ещё больших успехов на всероссийских и международных турнирах.

Агенттво по спорту Архангельской области

Общество

10 января

Архан­гель­ские тен­нис­ис­ты нача­ли год с побед

10 января

В 2016 году охот­ники Поморья добы­ли 280 волков

10 января

Луч­шие социаль­ные про­ек­ты Поморья будут предс­та­влены на все­рос­сийск­ом уровне

10 января

Сто про­ек­тов под­дер­жит Мин­культ Рос­сии в 2017 году

10 января

Стар­то­вал про­ект «Род­ники Архан­гель­ской области»

10 января

Олим­пи­ада «Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва» стар­ту­ет в тре­тий раз

10 января

Призы все­рос­сийск­их кон­курс­ов ждут моло­дых эко­ном­ис­тов из Архан­гель­ской области

10 января

Аркти­чес­кая «убор­ка» получа­ет про­дол­же­ние

9 января

Рож­дест­вен­ская лыж­ная гонка про­шла в Малых Корелах

9 января

Две район­ные газе­ты Поморья вошли в «Золо­той фонд прес­сы 2017»

9 января

Кадаст­ро­вая пала­та получи­ла новые полномо­чия

9 января

Приё­мам бес­конф­ли­кт­ного вос­пита­ния учат роди­те­лей Архан­гель­ска

9 января

Банк Рос­сии пре­дуп­режда­ет пен­си­оне­ров о воз­можн­ом мошен­нич­ес­тве

9 января

Впер­вые в исто­рии фес­тиваль «Сия­ние Аркти­ки» прой­дёт в сто­лице Поморья

9 января

Новов­веде­ния в выпус­кных экзаме­нах ста­нут темой областных роди­тель­ских собраний

9 января

Архан­гель­ская область стала победи­те­лем все­рос­сийс­кой акции «Заряд­ка с чем­пи­оном»

9 января

Про­ект «Самый пер­вый доку­мент» – в помощь мамам и папам

31 декабря

Игорь Орлов поздра­вил зем­ля­ков с нас­тупа­ющим Новым годом

30 декабря

Дос­туп­ная сре­да: издано посо­бие для учи­те­лей «Уро­ки по понима­нию инвал­ид­ности в школе»

Похожие новости

10 января Общество

Архан­гель­ские тен­нис­ис­ты нача­ли год с побед

9 января Общество

Рож­дест­вен­ская лыж­ная гонка про­шла в Малых Корелах

9 января Общество

Архан­гель­ская область стала победи­те­лем все­рос­сийс­кой акции «Заряд­ка с чем­пи­оном»

29 декабря Общество

В Вель­ске прой­дут ледо­вые автогонки

28 декабря Общество

Архан­гель­ская спор­тшко­ла по пла­ва­нию вошла в наци­ональ­ный олим­пийс­кий резерв

28 декабря Общество

Алек­сандр Поздеев наг­ражд­ён зна­ком отли­чия «За заслуги перед Архан­гель­ской областью»

27 декабря Общество

Уви­деть свою меч­ту: спор­тивный праз­дник для «осо­бых» детей сос­то­ял­ся в Архан­гель­ске

23 декабря Общество

Тур­нир по бад­минто­ну и тен­нису в рам­ках спе­циаль­ной олим­пи­ады про­хо­дит в Поморье

22 декабря Общество

Рос­сийс­кие пара­лим­пийцы при­мут учас­тие в ново­год­нем спор­тивн­ом празднике

21 декабря Общество

В Архан­гель­ске наз­вали луч­ших спор­тсме­нов 2016 года

19 декабря Общество

Чем­пи­он­ская ёлка – вос­пит­ан­ни­кам цен­тра «Сол­нышко»

19 декабря Общество

Илья Пын­зарь завое­вал брон­зо­вую медаль на чем­пи­она­те мира по уни­вер­саль­ному бою

19 декабря Общество

Луч­ших спор­тсме­нов Архан­гель­ской области наг­ра­дят в Гос­тиных дворах

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия