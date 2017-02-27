Так руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов прокомментировал итоги состоявшегося накануне в столице Поморья матча в рамках второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.

Напомним, архангельский «Водник» на своем льду принимал иркутский клуб «Байкал-Энергия». Встреча завершилась со счетом 9:11 в пользу гостей. Все 20 мячей были забиты обеими командами в свои ворота.

— Как гражданин, как спортсмен, как болельщик я осуждаю то, что произошло. Такого в спорте быть не должно. Чемпионат проводит Федерация хоккея с мячом России. В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитет Федерации рассмотрит ситуацию и даст свою оценку случившемуся. В целом, считаю, что нужно рассматривать вопрос шире – проблемы в хоккее с мячом действительно есть и их нужно в конце концов решать, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области