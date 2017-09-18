«Мост» в нормальную жизнь для людей с ментальными особенностями

С 2000 года в Архангельской области общественная организация «Мост» объединяет специалистов ради помощи людям с ментальными особенностями и их семьям.

С 2013 года благодаря грантовой поддержке правительства области «Мост» реализовал несколько проектов, направленных на создание условий, способствующих социальной адаптации психически больных людей, общению и самостоятельному проживанию в обществе.



Первый проект, «Понятный интернет», был реализован в 2013 году. Благодаря гранту был открыт бесплатный специализированный компьютерный класс, где люди с ментальными нарушениями учились работать на компьютере и пользоваться интернетом, в том числе – Единым порталом госуслуг.

В 2014 году проекты АРОО «Мост» «Мы вместе» и «Поморская мастерская» вновь стали победителями областного конкурса проектов социально ориентированных НКО.

Проект «Мы вместе» был направлен на создание групп взаимопомощи для Региональная общественная организация «Мост» была создана в 2000 году. На сегодняшний день это единственная организация в Архангельской области, которая занимается проблемами людей с психическими отклонениями и помощью их семьям.людей, страдающих психическими заболеваниями, и их родственников. «Поморская мастерская» знакомила участников с историей и культурой Севера, обучала изготовлению традиционных поделок.

По словам руководителя общественной организации «Мост» Оксаны Гузенко, одним из самых значимых стал проект 2015 года «Школа самостоятельности».

— Было закуплено оборудование (стиральная машина, утюг, пылесос, столовая и кухонная посуда), которое мы использовали для организации социально-бытовых тренингов. Проживание отдельно от родителей в формате учебной квартиры – это уникальная возможность нормализации жизни людей с ментальными особенностями, – рассказала Оксана Гузенко.

Новый проект социально ориентированной организации называется «Квартет здоровья».

В его рамках этой осенью прошёл ряд мероприятий под общим названием «Осень, осень в гости просим». Он включал в себя психообразовательную лекцию, на которой психолог поделился с участниками способами борьбы с осенней хандрой; нейрокогнитивный тренинг, направленный на коррекцию у «особенных» людей таких процессов, как внимание и память; секцию, обучающую приготовлению пищи.

– Такие мероприятия чрезвычайно важны для людей с ментальными расстройствами. Использование различных методик помогает нашим подопечным справиться с трудностями, подготовиться к самостоятельной жизни, научиться радоваться каждому дню, – рассказала Оксана Гузенко.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области