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В ТОС – всей деревней!

7 июня 9:45 Общественное самоуправление

Опыт Архангельской области по созданию органов территориального общественного самоуправления был отмечен на федеральном уровне, во время Дней Архангельской области в Совете Федерации.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров призвал регионы обратить особое внимание на передовой опыт развития ТОС в Архангельской области.

— Этот опыт достоин широкого тиражирования, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Один из примеров решения проблем села своими силами – организация ТОС в деревне Стафоровская Селянского поселения Вилегодского района. 

В Стафоровской только частные дома, проживает 87 местных жителей. В летний период население деревни значительно увеличивается за счёт приезжающих в гости детей и внуков. Примечательно, что актив ТОС объединил свои силы с местным советом ветеранов.

Появилась у активистов и своя «штаб-квартира» – по согласованию с администрацией сельского поселения ТОСовцы отремонтировали один из пустующих деревенских домов.

В ближайших планах ТОС – оборудование в деревне автобусной остановки. С этим проектом ТОС «Стафоровская» вышел на районный конкурс и получил грант правительства области и районной администрации.

Под руководством актива ТОС теперь в Стафоровской проводятся День пожилых людей, День деревни, 9 Мая. В планах – выставки старинной утвари, поделок, чествование в дни рождения пожилых жителей деревни, организация посиделок в длинные зимние вечера.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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