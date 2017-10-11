Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Образование
Соцзащита
Общество
Здоровье

КРАО примет участие в международном форуме «Открытые инновации»

11 октября 10:00 Общество Инновации Инвестиции

Представители Корпорации развития Архангельской области представят на Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации», который пройдет с 16 по 18 октября в технопарке «Сколково», ряд инновационных проектов по трем направлениям: биомедицина, индустриальный и ИТ-треки. Специально к этому мероприятию появится презентационная брошюра, где будет рассказано о региональных разработках.

В буклете будет представлена информация про продукцию Архангельского опытного водорослевого комбината и СГМУ. Медицинский университет сейчас плотно работает над продвижением древесного напитка «Арктивит» и зубной пасты на основе ламинарии «Арктикдент».

В разделе «Индустриальный трек» расскажут про машины повышенной проходимости «ХИМЕРА» и инновационную систему электродвижения судов арктического класса. Кроме того, в буклете будет представлена информация про новую технологию – экологическое янтарное покрытие корпуса судна.

По ИТ-направлению будет представлен проект «ЯЭнергетик», позволяющий вести учёт электроэнергии и удалённый сбор данных с электросчётчиков с помощью интернет-технологий. Отметим, что в 2017 году команда проекта получила грант от Фонда содействия инновациям в размере 2,5 миллиона рублей.

Главное событие 2017 года для представителей цифровой экосистемы посетят около 15 тысяч участников из 90 стран мира. Ключевой темой форума в этом году станет цифровая экономика. В фокусе дискуссий – корпорации, государство и человек.

Форум продлится три дня и каждый из них будет посвящён своей теме. В первый день будут проводиться встречи представителей инновационного бизнеса между собой, обмен опытом, суждениями о происходящем. Второй день – государственный, а третий – общественный, визионерский, когда на различных площадках пройдут дискуссии на тему, каким образом технологии изменят наше общество.

Своё участие в форуме подтвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В мероприятии также примут участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, президент Сбербанка Герман Греф и другие гости.

— Мы надеемся, что региональные проекты смогут привлечь внимание федеральных институтов развития, а также крупных инвесторов. Наша главная задача – выстроить коммуникацию между ними, показать федеральному центру, что в субъектах есть «хорошие» истории, которые нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в информационной, кадровой, ресурсной помощи. Форум – это эффективная коммуникационная площадка для технологических предпринимателей, малого и среднего бизнеса, – прокомментировал генеральный директор АО «Корпораций развития Архангельской области» Алексей Ковалёв.

В рамках деловой программы форума на площадке технопарка будет организована ярмарка технологий iMarket с демонстрацией ключевых тенденций и основных достижений в инновационных сферах экономики, пройдут открытые консультации и интерактивные сессии, стартап-шоу, биржа деловых контактов, AR/VR зона и многое другое.

Ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Внешэкономбанк.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»

Экономика

11 октября

Эко­но­ми­ка регио­на: про­гноз позит­ив­ный

11 октября

В Архан­гель­ске прой­дёт кон­фер­ен­ция по соз­да­нию высок­оп­ро­из­води­тель­ных рабо­чих мест

11 октября

КРАО при­мет учас­тие в меж­дуна­род­ном фору­ме «Откры­тые иннова­ции»

11 октября

Семь инвестпро­ек­тов вошли в кон­цеп­цию раз­ви­тия посел­ка Октябрьс­кий

6 октября

Архан­гель­ская область наце­лена на раз­ви­тие эко­но­ми­чес­ких отноше­ний с Арменией

5 октября

Минис­терство финан­сов про­вело сове­ща­ние по воп­ро­сам меж­бюдж­ет­ных отношений

4 октября

Новый инстру­мент под­дер­жки моно­горо­дов в дейс­твии: заклю­чен пер­вый дого­вор займа по про­грамме «Моно­гор­од-МСП»

4 октября

В Сове­те Феде­ра­ции обсуди­ли про­ект феде­раль­ного бюд­жета: пред­ложе­ния регио­нов услышаны

3 октября

Иван Куляв­цев: «Высо­коп­ро­из­води­тель­ные рабо­чие места необ­ходи­мы для раз­ви­тия эко­но­ми­ки региона»

3 октября

Бес­плат­ная рек­лама: предп­ри­ни­ма­те­ли регио­на получи­ли воз­можность заявить о себе в эфире теле­кана­ла «ТВ Центр»

3 октября

Управля­ющие сове­ты моно­горо­дов собе­рут­ся в Коряж­ме для обсужде­ния перс­пе­ктив раз­ви­тия тер­рито­рий

2 октября

Архан­гель­ская область и Аль­фа-банк – сот­рудни­чес­тво про­дол­жа­ет­ся

1 октября

На Мар­гари­тин­ской ярмарке про­дали 420 тонн кар­тофе­ля и 30 тонн рыбы

29 сентября

В Став­ропо­ле инвесто­ры заин­тере­со­ва­лись органи­чес­кими удоб­рени­ями из Архан­гель­ской области

29 сентября

Вне­сены измене­ния в про­гнозный план при­ва­ти­за­ции госу­дарст­вен­ного имущества

29 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­ли всех моно­горо­дов Поморья полу­чат субсидии

29 сентября

В Архан­гель­ске про­хо­дит II регио­наль­ная инвести­ци­он­ная энер­гети­чес­кая кон­фер­ен­ция

29 сентября

Предп­ри­ни­ма­те­лям Поморья рас­ска­зали о дета­лях учас­тия в госу­дарст­вен­ных закупках

29 сентября

В Архан­гель­ске пла­ниру­ют соз­дать иннова­ци­он­ную био­ла­бо­ра­то­рию

Похожие новости

11 октября Экономика

КРАО при­мет учас­тие в меж­дуна­род­ном фору­ме «Откры­тые иннова­ции»

29 сентября Экономика

В Архан­гель­ске пла­ниру­ют соз­дать иннова­ци­он­ную био­ла­бо­ра­то­рию

20 сентября Экономика

Выставка иннова­ци­он­ных раз­рабо­ток сос­то­ит­ся в рам­ках дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ки

20 сентября Экономика

Нель­зя про­пус­тить: крат­кий обзор глав­ных меро­прия­тий дело­вой про­граммы Мар­гари­тин­ской ярмарки

19 сентября Экономика

Архан­гель­скую область наз­вали луч­шей в Рос­сии по прив­лече­нию инвести­ций в лес­ную отрасль

18 сентября Экономика

В Архан­гель­ской области пла­ниру­ют искусст­вен­но выращи­вать мидии

15 сентября Экономика

В Севе­род­винске обсужда­ют воп­росы управле­ния иннова­ци­он­ным раз­вити­ем Арктики

11 октября Экономика

Эко­но­ми­ка регио­на: про­гноз позит­ив­ный

11 октября Экономика

Семь инвестпро­ек­тов вошли в кон­цеп­цию раз­ви­тия посел­ка Октябрьс­кий

3 октября Экономика

Бес­плат­ная рек­лама: предп­ри­ни­ма­те­ли регио­на получи­ли воз­можность заявить о себе в эфире теле­кана­ла «ТВ Центр»

3 октября Экономика

Управля­ющие сове­ты моно­горо­дов собе­рут­ся в Коряж­ме для обсужде­ния перс­пе­ктив раз­ви­тия тер­рито­рий

29 сентября Экономика

В Став­ропо­ле инвесто­ры заин­тере­со­ва­лись органи­чес­кими удоб­рени­ями из Архан­гель­ской области

29 сентября Экономика

Предп­ри­ни­ма­те­ли всех моно­горо­дов Поморья полу­чат субсидии

Все новости сегодня...

Сетевое издание «DVINANEWS»

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77-70814 от 30.08.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При использовании материалов активная
ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия