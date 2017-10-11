КРАО примет участие в международном форуме «Открытые инновации»

Представители Корпорации развития Архангельской области представят на Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации», который пройдет с 16 по 18 октября в технопарке «Сколково», ряд инновационных проектов по трем направлениям: биомедицина, индустриальный и ИТ-треки. Специально к этому мероприятию появится презентационная брошюра, где будет рассказано о региональных разработках.



В буклете будет представлена информация про продукцию Архангельского опытного водорослевого комбината и СГМУ. Медицинский университет сейчас плотно работает над продвижением древесного напитка «Арктивит» и зубной пасты на основе ламинарии «Арктикдент».



В разделе «Индустриальный трек» расскажут про машины повышенной проходимости «ХИМЕРА» и инновационную систему электродвижения судов арктического класса. Кроме того, в буклете будет представлена информация про новую технологию – экологическое янтарное покрытие корпуса судна.

По ИТ-направлению будет представлен проект «ЯЭнергетик», позволяющий вести учёт электроэнергии и удалённый сбор данных с электросчётчиков с помощью интернет-технологий. Отметим, что в 2017 году команда проекта получила грант от Фонда содействия инновациям в размере 2,5 миллиона рублей.

Главное событие 2017 года для представителей цифровой экосистемы посетят около 15 тысяч участников из 90 стран мира. Ключевой темой форума в этом году станет цифровая экономика. В фокусе дискуссий – корпорации, государство и человек.

Форум продлится три дня и каждый из них будет посвящён своей теме. В первый день будут проводиться встречи представителей инновационного бизнеса между собой, обмен опытом, суждениями о происходящем. Второй день – государственный, а третий – общественный, визионерский, когда на различных площадках пройдут дискуссии на тему, каким образом технологии изменят наше общество.

Своё участие в форуме подтвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В мероприятии также примут участие премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, исполнительный председатель Alibaba Group Джек Ма, президент Сбербанка Герман Греф и другие гости.



— Мы надеемся, что региональные проекты смогут привлечь внимание федеральных институтов развития, а также крупных инвесторов. Наша главная задача – выстроить коммуникацию между ними, показать федеральному центру, что в субъектах есть «хорошие» истории, которые нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в информационной, кадровой, ресурсной помощи. Форум – это эффективная коммуникационная площадка для технологических предпринимателей, малого и среднего бизнеса, – прокомментировал генеральный директор АО «Корпораций развития Архангельской области» Алексей Ковалёв.

В рамках деловой программы форума на площадке технопарка будет организована ярмарка технологий iMarket с демонстрацией ключевых тенденций и основных достижений в инновационных сферах экономики, пройдут открытые консультации и интерактивные сессии, стартап-шоу, биржа деловых контактов, AR/VR зона и многое другое.

Ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО», Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Внешэкономбанк.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»