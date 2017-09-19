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Готовность № 1: регион завершает подготовку к отопительному сезону

19 сентября 16:45 ЖКХ Энергетика

Отопительный сезон 2017–2018 годов во всех муниципальных образованиях региона начат в установленные сроки. Об этом сегодня на заседании правительства Архангельской области сообщил и.о. министра ТЭК и ЖКХ Александр Ерулик.

Завершение подготовки объектов коммунального хозяйства и энергетического комплекса региона к предстоящей зиме стало одной из основных тем очередного заседания правительства области.

Как было отмечено, по состоянию на 15 сентября 2017 года общая готовность объектов ТЭК и ЖКХ характеризуется следующими показателями: фактическая готовность жилого фонда, котельных, тепловых и водопроводных сетей составила 99 процентов от плана, создание нормативного запасов топлива – 104 процента.

Несколько отстают показатели по электрическим сетям, но их готовность не влияет на начало отопительного сезона – ремонтные работы проводятся круглогодично.

Особое внимание уделяется вопросам «северного завоза». Как отметил Александр Ерулик, на данный момент в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов поставлено  более 15 тысяч тонн каменного угля и более 9 тысяч тонн дизельного топлива.

Муниципальные образования продолжают работу по созданию нормативного запаса топлива на предстоящий отопительный период, контракты на поставку заключены.

Подводя итоги обсуждения вопроса, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев подчеркнул необходимость своевременного лицензирования теплоснабжающих организаций – это один из прямых критериев оценки степени готовности муниципалитетов.

Кроме того, профильному министерству поручено взять на особый контроль ход завершения подготовки к отопительному сезону в ряде муниципалитетов, где в прошлые годы были проблемы с подготовкой к зиме.

Так, в Няндоме в соответствии с постановлением главы района, отопительный сезон начали с 15 сентября. На территории муниципалитета находится 20 локальных котельных, а теплоснабжающей организацией является АО «Архоблэнерго».

18 сентября после завершения неотложных ремонтных работ была запушена в работу котельная «Квартальная», сегодня  – котельная «Центральная».

В настоящий момент производится подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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