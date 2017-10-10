Четвёртый этап программы переселения из аварийного жилфонда в Поморье будет завершен в ноябре

Об этом заявил заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков, побывавший с инспекционной поездкой на объектах строительства в областном центре.

180-квартирный дом на Карпогорской, 32 уже введён в эксплуатацию и готов к заселению. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой и оборудованы кухонными плитами и сантехникой. В случае обнаружения дефектов подрядная организация «Архангельскгражданреконструкция» обязуется в течение пятилетнего гарантийного срока устранять все замечания.

Как рассказал Андрею Шестакову директор департамента городского хозяйства МО «Город Архангельск» Никита Кривонкин, в новом доме планируется предоставить квартиры 200 семьям, в том числе 188 семьям – по договору социального найма. Примерно половина договоров уже заключена, и сегодня в торжественной обстановке первые жильцы получат ключи от новых квартир.

Готовится отпраздновать новоселье и семья Натальи Муратовой. После старого деревянного дома с печным отоплением и без горячего водоснабжения новое жилье вызывает только положительные эмоции.

— Очень довольны и районом, и качеством строительства. Дом красивый, аккуратный, территория ухоженная, комнаты просторные, – рассказала Наталья Муратова.

Андрей Шестаков побывал и на площадке строительства двух домов, возводимых на Московском проспекте компанией «СУОР» в рамках программы переселения из аварийного жилфонда. 180-квартирный жилой дом находится в высокой степени готовности: в настоящий момент здесь проводятся работы по монтажу электросистем, установке сантехнического оборудования, внутренней отделке и благоустройству территории. Тепловой контур закрыт, и в ближайшие дни планируется начать подачу тепла для качественного проведения отделочных работ.

На соседнем 80-квартирном доме идёт монтаж панелей десятого этажа, который планируется завершить на следующей неделе. Затем подрядчик приступит к покраске фасада. Параллельно в здании проводятся работы по обустройству внутренних инженерных коммуникаций. Сейчас на двух объектах трудятся свыше двухсот человек. Как сообщил заместитель министра строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, ввод в эксплуатацию двух домов и передача жилья в муниципальную собственность запланированы выполнить до 30 ноября 2017 года.

Как подчеркнул Андрей Шестаков, это позволит завершить четвертый этап реализации адресной региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В основном, в рамках этого этапа работы велись в Архангельске, Онежском и Коношском районах.

— В Онеге жильцы трёх новых домов уже получили ключи. В Коноше в настоящее время из семи домов три уже заселены, четвертый подготовлен к заселению и ещё три дома планируется «обжить» до конца октября, – пояснил Андрей Шестаков.

В Архангельске в рамках четвертого этапа планировалось построить пять многоквартирных жилых домов, но с учетом актуализированной квартирограммы реализовать поставленные задачи удалось за счет трёх возведенных зданий.

— Программа в течение пяти лет трансформировалась: кто-то изначально захотел взять денежную компенсацию, кого-то не устроил метраж квартир, поэтому мы «закроем» потребности в новом жилье за счет имеющихся домов. Вместе с тем мы продолжим строительство ещё двух домов в рамках региональных жилищных программ в интересах жителей Архангельска, в том числе и для переселения из аварийного жилья, – сказал Андрей Шестаков.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области