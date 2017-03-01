Программа «Повышение мобильности трудовых ресурсов» работает

В настоящее время в рамках программы на ОАО ПО «Севмаш» трудоустроены 54 человека из Астраханской, Вологодской, Ростовской, Воронежской областей, Республики Крым, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии.



Напомним, по программе «Повышение мобильности трудовых ресурсов» работодатель предоставляет особые условия.

Так, работнику и членам его семьи оплачивается проезд к месту трудоустройства и стоимость провоза багажа. Возмещаются расходы на бытовое обустройство, оплачиваются наём жилого помещения, детсад и питание в сети столовых и буфетов организации.

Кроме того, не имея стажа работы в районах Крайнего Севера, эти сотрудники получают надбавку к заработной плате в размере 80 % с первого дня работы.



Востребованные на «Севмаше» специальности – инженер-технолог (кораблестроение), инженер-конструктор (кораблестроение), инженер-электроник, электросварщик, судовой трубопроводчик, сборщик корпусов металлических судов, слесарь механо-сборочных работ, токарь, газорезчик.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области