Еще двух детей в Поморье обеспечат инновационными протезами кисти

Протезирование маленьких пациентов на основе модулей, созданных резидентом «Сколково» компанией «Моторика», осуществляет Архангельское протезно-ортопедическое предприятие.

Впервые инновационные протезы кисти «Киби» были продемонстрированы на смотре проектов резидентов кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково», который прошёл в Архангельске в марте 2016 года. Его организаторами выступили Корпорация развития Архангельской области, социальный кластер региона и СГМУ.

Производство детских активных протезов кисти из модулей московской компании «Моторика» было освоено на Архангельском протезно-ортопедическом предприятии.

Региональным министерством здравоохранения была проведена работа по выявлению детей, нуждающихся в этих протезах. Таких в Архангельской области на сегодняшний день около сорока.

— Главная задача на сегодня – выстроить работу с каждой семьей, найти возможности и предложить удобные варианты протезирования, особенно для детей, которые живут в отдаленных районах, – подчеркнула руководитель социального кластера Архангельской области Юлия Ковалёва.

Генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех отметил, что в перспективе обеспечивать протезами, изготовленными в Архангельске, будут и маленьких пациентов из соседних регионов.

– Технически компания «Моторика» и специалисты протезно-ортопедического предприятия готовы обеспечить необходимый объём производства, – заявил он. – Здесь, в Архангельске, есть личная инициатива тех, кто занимается этими вопросами, поэтому внедрение нашей технологии идёт быстрее, чем в других регионах.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»