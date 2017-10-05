КРАО запустила конкурсный отбор инвестиционных кураторов в районах и городах Поморья

С 4 октября по 10 декабря в Архангельской области пройдёт масштабный открытый отбор сотрудников для Корпорации развития региона – инвестиционных кураторов в муниципалитетах. Всего планируется привлечь шесть специалистов, работа каждого из которых будет охватывать сразу несколько районов и городов Поморья.

Инвестиционный куратор – это сотрудник Корпорации развития Архангельской области, работающий дистанционно, на территории нескольких муниципальных образований, объединённых в «куст». Каждый «куст» – это несколько районов или городов региона, тесно связанных географическими или экономическими связями:

Лешуконский, Мезенский, Пинежский районы;

Онежский, Плесецкий районы, город Мирный;

Няндомский, Каргопольский, Коношский районы;

Вельский, Устьянский районы;

Холмогорский, Виноградовский, Шенкурский районы;

Верхнетоемский, Красноборский, Ленский, Котласский, Вилегодский районы, города Котлас, Коряжма.

Генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалев отметил: «В этом году мы провели несколько выездных мероприятий на территории Вельска и Котласа, которые показали большую заинтересованность местного бизнеса в общении. По итогам этих встреч на сопровождение КРАО поступили более десятка новых проектов. Сегодня мы запускаем отбор инвестиционных кураторов, в задачи которых будет входить сопровождение инвестиционных проектов на территории, поиск новых проектов для КРАО, выстраивание коммуникаций между бизнесом и властью, сбор сведений о потенциале МО, ресурсах на территории, а также организация и проведение мероприятий инвестиционной направленности».

— Мы сегодня объявили о проведении открытого отбора, чтобы максимально публично, прозрачно и качественно отобрать необходимых нам сотрудников в регионе, – добавил генеральный директор КРАО.

По словам организаторов отбора, Корпорация рассчитывает получить в свою команду замотивированных и целеустремленных коллег, которые будут приняты в штат, с чётким кругом задач и обязанностей.

— Для каждого бизнеса важна прямая связь с территорией, где реализуется проект. Создание разветвленной сети представителей-кураторов, работающих непосредственно на местах, позволит на качественном уровне понимать возникающие вопросы и оперативно принимать решения, а также всегда «держать руку на пульсе», – считает Уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Иван Кулявцев.

При отборе будут изучены способности и возможности кандидатов, опыт работы в предпринимательской среде, наличие деловых связей и контактов с муниципалитетами и бизнес-сообществом, заинтересованность в саморазвитии, инициативность и способность чувствовать сопричастность к проектам развития муниципалитетов.

Конкурсный отбор инвестиционных кураторов будет проходить в несколько этапов. На первом, который продлится до 26 октября, всем желающим предстоит зарегистрироваться на интернет-площадке и ответить на вопросы небольшой анкеты. Регистрация доступна по ссылке: https://krao.timepad.ru/event/588037.

Далее кандидаты получат домашние задания, состоящие из решения нескольких ситуационных задач. Окончательное решение будет принято после проведения выездных отборов в муниципалитетах, где кандидатам предстоит провести самопрезентацию, представить предложения по инвестированию в проекты, действующие на вверенной территории. В отборе кандидатов, помимо руководства КРАО, примут участие представители администрации районов и городов, правительства Архангельской области и бизнес-объединений.

Конкурсный отбор инвестиционных кураторов – это отличная возможность попробовать себя и продемонстрировать свои лучшие качества, способности и возможности.

Предполагается, что свою работу после прохождения дополнительного обучения, отобранные инвестиционные кураторы начнут в январе 2018 года.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Архангельской области»