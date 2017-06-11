В Котласе строятся новые пришкольные спортивные площадки

В рамках рабочей поездки в Котлас губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрел новую многофункциональную спортивную площадку, построенную у школы № 18.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа объединил футбольное поле с четырьмя беговыми дорожками со специальным покрытием, игровую и тренажёрную зоны и гимнастическую площадку. Здесь же установлены трибуна для зрителей и раздевалка.

Строительство многофункциональной площадки стало важным социальным проектом для города и было завершено в августе 2016 года.

Сегодня это излюбленное место для занятий физкультурой не только для школьников, но и взрослых котлашан. На строительство спортплощадки и ее оборудование было израсходовано более 37 миллионов рублей из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Игорь Орлов осмотрел также «Городок безопасности», который оборудован рядом со школой на средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Напомним, за последние пять лет в рамках губернаторского проекта в Архангельской области было открыто около 150 доступных спортивных площадок: мини-футбольные поля, хоккейные коробки, универсальные спортплощадки, площадки для сдачи норм ГТО.

Кроме того, в рамках программы ремонта спортивных залов в сельских школах только в 2017 году запланировано обновить 13 спортзалов. На эти цели предусмотрен 21 миллион рублей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области