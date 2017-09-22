Предпринимателям Поморья рассказали о последних изменениях в закон о розничной продаже алкоголя

В рамках деловой программы Маргаритинской ярмарки в главном корпусе САФУ прошёл круглый стол на тему «Соблюдение законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции».

На мероприятии собрались организации и предприниматели со всей области. Спикером выступила начальник лицензионного отдела министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Татьяна Жданова.

На встрече рассмотрели основные изменения в законодательстве по продаже алкогольной продукции. Напомним, с 2016 года в розничное звено введена в использование единая государственная информационная система учёта алкогольной продукции (ЕГАИС).

Особое внимание спикер уделила вопросу «задвоения» федеральных и акцизных марок при реализации алкогольной продукции. В основном это происходит по вине и незнанию кассира: бутылка может повторно сканироваться при идентичности наименования товара при плохой читаемости штрихового кода или его забывают вернуть в систему при возврате.

Единственное решение в таком случае – это работа с персоналом. За нарушение требований должностное лицо облагается штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, а юридическое – от 200 до 300 тысяч рублей.

Ещё одной темой обсуждения стало временное ограничение продажи алкогольной продукции.

По закону, продажа крепких напитков на территории Российской Федерации запрещена в период с 23:00 до 8:00 часов. По результатам проверки, за первую декаду августа в Архангельской области было выявлено 1 000 временных нарушений. Они случаются не только из-за намеренной незаконной продажи алкоголя, но и из-за технических сбоев в программе.

За нарушение временного ограничения продажи спиртных напитков должностное лицо должно заплатить штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическое – от 100 до 300 тысяч рублей с аннулированием лицензии во внесудебном порядке.

Заключительной, но не менее важной темой встречи стало обсуждение изменения федерального законодательства в сфере розничной торговли.

Так, с 31 марта лицензии выдаются отдельно на розничную продажу при оказании услуг общественного питания. Если у кого-то есть лицензия, выданная до 31 марта 2017 года, где есть смешанные объекты, перед истечением её срока необходимо подать заявления на две разные лицензии с двойной оплатой госпошлины.

В конце семинара каждый желающий мог обратиться к спикеру за советом или консультацией.

Пресс-служба Корпорации развития Архангельской области