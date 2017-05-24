Дни Архангельской области в Совете Федерации прошли на высоком уровне, отметил сенатор Виктор Павленко, комментируя итоги напряжённой повестки.

— На федеральном уровне не так много площадок, на которых можно не просто рассказать об успехах, но и предложить пути решения актуальных вопросов, –отметил Виктор Павленко. – Совет Федерации, как палата регионов, такую возможность предоставляет. Но Дни региона – событие нечастое, не каждый субъект получает такую возможность.

Как пояснил Виктор Павленко, итогом большой работы станет серьёзный документ, наполненный конкретным содержанием: постановление Совета Федерации.

— Крайне важно то, что наша область предложила идеи, значимые не только для нашего региона, но и для всего Крайнего Севера, для всех территорий, входящих в Арктическую зону РФ, – подчеркнул Виктор Павленко.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области